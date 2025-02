El baile de Vinicius

Comenta Compartir

No hay noticia medianamente significativa en el mundo de la que no se hagan eco los medios de comunicación de nuestro país (el trato dado ... a la muerte de la reina de Inglaterra es una excepción: dos semanas danzando el cadáver por ahí y ni tan siquiera unas mínimas imágenes del sepelio). Lo lógico es pensar que algo similar a lo nuestro sucederá en las televisiones de nuestro entorno, salvo lo de la reina muerta, claro. Pues no señor. Resulta que, tiempo ha, cogí la costumbre de conectar a diario con una cadena francesa, más que nada por mantener vivo el francés que aprendí cuando el bachillerato, así como alguna cadena inglesa, mayormente para que no se me muera el poco inglés que he logrado aprender en una docena de intentos. Y hete aquí que ni la cadena francesa ni la inglesa jamás se dignan en dedicar unas palabras a los asuntos más acuciantes que aquejan a los españoles. Un suponer, lo de Vinicius, noticia que viene ocupando gran parte de los espacios informativos nacionales. Vinicius –lo sabe cualquier aficionado– es un buen futbolista brasileño, que corre con enorme alacridad por la banda izquierda del Real Madrid. ¿Que qué es lo de Vinicius? Ahora mismo se lo cuento: luego de un par de años lanzando de modo contumaz el balón a la grada (atemorizados estaban los de detrás de la portería), esta temporada le ha dado por marcar un gol cada dos partidos, gol que acostumbra a celebrar con un inocente bailecito propio de su tierra, lo que no ha sido bien recibido por los jugadores y seguidores adversarios, pues que, por lo visto, lo consideran ofensivo: no lo entiendo: eso algo que uno ha visto desde tiempos inmemoriales, a cargo de goleadores brasileños.

Sea como fuere, la cosa no ha quedado en lo del baile. El otro día, un puñado de ‘hooligans’ del Atlético de Madrid le dieron la bienvenida al grito de «Vinicius eres un mono». Y, claro es, se ha liado la marimorena. Cómo será la cosa que el gobierno de la nación ha evacuado un comunicado condenando los hechos. Hasta el mismísimo Pedro Sánchez, desde Nueva York, ha mediado en el asunto «con tristeza». Llegados a este punto, con todos los respetos para el presidente y su gobierno, me veo obligado a echar mi cuarto a espadas: lo de los insultos racistas no se arregla con medidas disciplinarias; se soluciona con tratamiento psiquiátrico. Un tío que a estas alturas de la liga llama mono a un futbolista negro, viene retratado en el DSM-5 (consúltese wikipedia): diez pastillas con cada comida, como mínimo. Ni que decir tiene que las televisiones extranjeras, perdón, internacionales, tampoco han dicho ni pío sobre las sabias palabras de doña Irene Montero, talentazo de mujer, sobre los niños y el sexo. Ni muchos menos sobre la negativa de las quince jugadoras de fútbol a acudir a la selección, si no echan al entrenador. Pa’ matarlos (a los medios extranjeros, perdón, internacionales).

