Badajoz y el turismo

Comenta Compartir

No ha habido gobierno alguno en Badajoz que haya apostado por ella. Es algo histórico. En el siglo XVIII las continuas contiendas con nuestros vecinos ... portugueses y la posterior guerra de la Independencia hicieron de Badajoz una ciudad defensiva. ¿Para qué invertir en edificios importantes que la embellecieran si serían pasto de las bombas? Añadamos a todo esto los pocos recursos económicos de los que ha dispuesto siempre, factor fundamental en el desarrollo de la ciudad. Dejando a un lado estos periodos belicosos, seguimos igual. Nadie ha invertido un duro, ni propios ni extraños, que sirviera para darle cierto empaque de ciudad interesante y con una seña de identidad propia. Nuestro patrimonio histórico ha sufrido agresiones constantes. En los años 30, un alcalde «visionario» destrozó la muralla Vauban porque la ciudad debía «abrirse a la modernidad». La nueva conciencia social y política sobre el patrimonio que vino después no trajo el cambio esperado. El Plan Urban, que creó unas expectativas esperanzadoras, ni de lejos llegó a ser una palanca transformadora de nuestro casco histórico. La restauración de la Alcazaba y la Plaza Alta no ha servido para atraer turismo suficiente, porque el resto del entorno es pura ruina, habitado por una población mayor y con poco poder adquisitivo que sumara, junto al apoyo de las administraciones, la rehabilitación de tantas casas en pésimas condiciones. Aunque ha mejorado en cuanto a zona marginal, aún sigue habiendo reductos de ello. Una ciudad sin gente por sus calles es una ciudad muerta. Da pena pasear los fines de semana por sus calles desiertas. La calle de San Juan, otrora buque insignia del comercio, lleva décadas en el ostracismo. La apuesta por el centro comercial El Faro ha supuesto un golpe mortal a la zona comercial del centro, convirtiendo el dinamismo de compras de antes en el hundimiento de la calle Menacho y sus aledaños. La última derivada de este despropósito ha sido el cierre de la firma que ocupaba el histórico teatro Menacho. El caso es que los portugueses no han vuelto a pisar la ciudad. El Corte Inglés languidece a la espera de que cualquier día nos anuncien su cierre definitivo. Badajoz necesita un cambio de sus políticas que reviertan esta situación de desidia y abandono para que deje de ser ciudad de paso y se convierta en un lugar atractivo para propios y visitantes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora