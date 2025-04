Comenta Compartir

En mi Badajoz soñado no habría políticos, sino servidores públicos, que esto debiera ser lo mismo pero no lo es, o no lo ha sido ... nunca, (habrá excepciones).

Yo reto a mi Badajoz soñado a que la más bonita de todas sus entradas a la ciudad sean sus seis entradas y salidas, que el que estuvo aquí diga: «Vengo de un reino que ya no es Áftasi, pero es un reino, vengo de una ciudad donde rivalizan el día y la noche paseando, y no sabes si tú paseas por la ciudad, o viceversa, la ciudad te pasea, ciudad donde todavía la ciudadanía conquista puentes, va por un quinto y aspira a un sexto». Aunque, cuidado (añado yo), donde todos los organismos públicos debieran recibirnos ya presencialmente, y donde las pantallas electrónicas anunciando el ir y venir de los autobuses urbanos deberían estar ya reparadas y funcionando. En mi Extremadura soñada yo consideraría geniales en castúo solamente a dos poemas: 'La Nacencia' y 'El Embargo'. De los demás poemas en castúo, digamos que lo simplemente ingenioso no es la excelencia. Mas al quinto puente, y aunque llegue tarde mi propuesta, yo no lo llamaré 'Veinticinco de Abril', sino 'Puente de los Crepúsculos Badajocenses'. Lo siento, me pudo mi semántica de poeta, y de aficionado a la opacarofilia. Finalmente, para esta tierra soñada y como dice un amigo escritor: «Por compromiso debiera haber una denuncia contundente del aborregamiento cultural, y de la fatuidad creativa, sobre todo del clientelismo político administrativo, que encumbra, aplaude, promociona y subvenciona, no por valor creativo, sino por cercanía política y social, o lo que es peor, por la cegata mirada de una modernidad o creatividad, tan torpe como fraudulenta». Os digo que en mi Badajoz soñado no administraría ningún político la cultura, en atención a todas las sensibilidades, Y tal vez este artículo tendrá continuación.

