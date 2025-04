Badajoz, siempre solidaria

Se aproximan fechas para compartir, para disfrutar con amigos y familiares. Precisamente en esta época son muchas las actividades solidarias que se organizan en nuestra ... ciudad: campaña de recogida de alimentos en los supermercados, eventos deportivos... También los centros educativos se ven salpicados de estos brotes de generosidad, recogiendo, por ejemplo, juguetes o ropa.

En la puerta de un gran almacén me llamó la atención un grupo de niñas de unos once años informando de la operación kilo a favor del Banco de Alimentos. Todas muy alegres querían ofrecerme una bolsa, y una de ellas con mucha educación me dijo que por favor comprara algo para los que más lo necesitan.

Con esas bonitas palabras, los clientes iban entrando en la tienda, y raro era el que no salía con varios kilos dispuestos para entregar.

Nuestra ciudad da muestras una vez más de solidaridad. Otros ejemplos fueron la organización por parte de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz de la primera carrera solidaria por las 'Personas sin Hogar', que recorrió el parque de la margen derecha del Guadiana; la tradicional cena del rastrillo de la Fundación Prodean o la gala de la asociación CorazonEx Solidarios.

Son eventos puntuales que suponen un importante impulso siempre necesario. Junto a todo esto, no puedo pasar por alto la labor de los voluntarios que todas las semanas del año destinan parte de su tiempo en colaborar en asociaciones, visitar hogares de mayores, hacer manualidades en centros, visitar a los presos en la cárcel...

De una u otra forma, en esta época y en otras, nuestros vecinos están dispuestos a ayudar, y eso no hace falta que lo demuestren.