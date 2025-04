Badajoz en positivo

Empiezo diciendo que el miedo (enfermo imaginario) es el teatro de lo que nos montamos en la cabeza. Yo de niño le tenía miedo a ... la oscuridad, por eso me dejaban dormir con la luz del pasillo encendida, mas había otros miedos en mi niñez badajocense, por ejemplo «al maletero cojo», que trabajaba en la estación de ferrocarril acarreando maletas, el cual tenía la manía, –o yo así lo creía–, de perseguir a los niños. Ocurrió durante los Gigantes y Cabezudos, que un figurante que cojeaba se salió del cortejo, y ya está, –¡el maletero cojo!–, me dije, huyendo yo hasta un portal, donde de tres en tres subí los escalones, casi hasta encaramarme en las nubes del cielo.

En mi casa cuando había tormenta mi abuela apagaba luces, y guardábamos silencio para que no nos oyera ningún relámpago, y no nos fulminara, en la casa del vecino eran más exagerados, al primer trueno orden de acostarse todos. Con el miedo fantaseamos, pues esta perla (negra) que a continuación escribo, cuánto me impactó en boca de alguien: «que a los muertos les siguen creciendo las uñas». Y este pánico actual hacia los relojes de arena (porque polvo soy, y aunque sea polvo enamorado) y hace apenas un momento ese amilanarme la hoja en blanco al empezar a escribir, llenándome yo ahora como de un mirífico valor, en tanto llego a los renglones finales.

¿Pero y el valor qué es?: quizás salir de tu área de confort en luna llena. Aunque no olvido otro temor que me intranquiliza: el futuro de nuestra ciudad, que imaginarlo en positivo sería maravilloso, pues si Badajoz ha pasado por guerras, demolición de su muralla, censura, varios planes urbanísticos, alcaldes y gestores culturales diferentes, «y ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de... Palmas», ya solamente puede suceder como malo, que nos quedemos mirándonos el ombligo, y como bueno, que alardeando otrora y siempre de atardeceres únicos, olimpiadas fotográficas de opacarofilia, que se precien de serlo, tendrán en cualquier fecha su cielo, en Badajoz.