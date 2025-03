Badajoz en obras

Comenta Compartir

Señor Gragera, vaya por delante que no me importa el partido al que pertenezca. Lo verdaderamente importante para mí es felicitarle porque vengo observando que, ... desde que usted accedió a la alcaldía, la ciudad de Badajoz está inmersa en obras: asfaltado de calles, renovación de aceras, cambio de tuberías... Ignoro si estas obras estaban ya programadas por el anterior regidor, cosa a la que no le doy importancia, ya que es usted quien las está realizando. No promete: actúa. Dos veces he tenido el gusto de saludarle y me da la impresión de que usted, aparte de oír bien, también escucha. Es por ello que quiero exponerle un asunto que me preocupa. Me parece un auténtico despropósito el hacer plataforma única en Juan Carlos I. Opino que es la puntilla para que la calle Menacho acabe de agonizar. Es una locura. Quizás no voy a conseguir nada con esta carta y la obra planificada se realizará igualmente, pero mi consejo es que recurran a la empresa que reparó el paso de peatones en Minayo o la que pavimentó el trozo de calle que va desde Juan Carlos I a Vasco Núñez, ya que han demostrado ser buenos profesionales, en esos dos sitios, las baldosas no se han movido. El resto de obras, hecho por otras empresas, mejor no comentar... Ah, recuerde: «Si me ladran es porque voy cabalgando».

Temas

Cartas a la directora