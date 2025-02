Badajoz, una ciudad desolada y triste

Comenta Compartir

Es hora de hacer balance de este 8 de septiembre, Día de Extremadura, una vez transcurrido el mismo, de resaltar lo positivo o negativo. Desde hace unos años Badajoz viene sufriendo un abandono total en cuanto a los actos a celebrar el Día de Extremadura. ... Este año ha sido el colmo del abandono. La ciudad más importante de la comunidad ha sido abandonada por nuestros políticos, tanto los que gobiernan como los que no. No entiendo de partidos, todos son concejales y perciben sueldos que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. Este 2022 ha sido de vergüenza, se esperaba que Badajoz contara con un programa de actos y los ciudadanos disfrutáramos, al igual que lo han hecho otras localidades, en este bonito día. Como bien ha dicho el escritor extremeño Luis Landero, refiriéndose al famoso tren de Extremadura, en la entrega de Medallas de Extremadura. He paseado por la ciudad, por nuestro casco antiguo, San Juan, la plaza de España, San Francisco... y he percibido una ciudad solitaria y triste. No lo podía creer. Mi intención era hacer unas grabaciones y un reportaje. Es hora de que los ciudadanos meditemos lo que está ocurriendo en Badajoz. El tren, el río Guadiana, los barrios, jardines y parques, falta de actividades, en días importantes señalados. ¿Os preocupa o no?

