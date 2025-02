Badajoz, la atractiva

Comenta Compartir

La tantas veces anunciada y tantas veces postergada autovía que comunicará Cáceres y Badajoz parece que comenzará a ponerse en marcha. Sin embargo, ya deberíamos ... saber los extremeños, y los cacereños en particular, que las vías de comunicación amplias, de trazado impecable, y, de 'gratis total' para los usuarios propios y foráneos (algo que no sucede en casi ningún país de nuestro entorno), no traen siempre el desarrollo.

Es más, lo que en ocasiones sucede es que esos viales fabulosos, ahondan en los desequilibrios territoriales, reforzando tendencias centrifugas. Todo depende de la capacidad de atracción de los 'polos'. En estos momentos la capacidad de atracción de Badajoz, con relación a Cáceres es apabullante. Si se consulta del Atlas Socioeconómico de este año, que realiza el Instituto de Estadística de Extremadura, se puede comprobar que, en un día medio, la ciudad de Badajoz atrae a 85.891 personas, sumando los motivos más diversos: trabajo, estudios, segunda vivienda, comercio y turismo. Mientras tanto, la ciudad de Cáceres atrae, por esos mismos motivos, la menos de la mitad: 41.040 personas al día. En todos esos apartados, el atractivo de la ciudad de Badajoz es muy superior al de Cáceres, pero destaca, el atractivo comercial, que es de 59.696 persona/día, frente a Cáceres: 17.396 persona/día. En realidad, la percepción que tienen muchos cacereños coincide con los fríos e inapelables datos estadísticos. Ahora que se discute si facilitar o no la extracción del litio que contiene las entrañas del término municipal más grande de España, no dejo de pensar si se ha llegado a analizar lo suficientemente los efectos sobre esta capacidad de atracción (y riqueza), que la no instalación del Corte Inglés, en su día, ha tenido para Cáceres. En el caso del litio, afortunadamente creo, que la racionalidad se acabará imponiendo a la visceralidad. Y dijimos que hay trenes que no pasan dos veces.

