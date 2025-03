Azul o rosa

En estos días multicolor he visto imágenes de maletas varadas en las salas de algunos aeropuertos, y a dueños sin maleta, desconcertados, en otras salas.

No conozco, evidentemente, a esas personas a las que han fastidiado sus vacaciones, las primeras sin, las de después de, las más deseadas, las más caras. No las conozco y no sé cómo y cuánto les habrá afectado haber perdido sus pertenencias, las que con tanta previsión y precisión guardaron en bolsos, mochilas, neceseres y trolleys. Las que seleccionaron, entre muchas, para llevar a ese viaje deseado. No conozco a los afectados, pero a mí me habrían amargado.

Me pregunto qué hacen en sus destinos soñados, literalmente en bragas, en una playa del Caribe, buceando en Almería, pateando Nueva York, visitando las pirámides de Egipto o a una hermana en Barcelona, porque las reclamaciones, nunca, ninguna, se resuelven de un día para otro; en el caso de la hermana y si las tallas lo permiten, la solución salta a la vista, seguramente le prestará alguna prenda.

Bromas aparte, para los adictos a la intriga este conflicto será otra vuelta de tuerca, hablarán de complot contra los trabajadores que, tras un año ahorrando para disfrutar de unos días alejados de rutina, despertadores, jefes y videoconferencias de chaqueta y corbata, rozando ya el sueño de las vacaciones añoradas se ven en pelotas porque en tierra se han quedado bermudas, bañadores, camisetas y chanclas.

A veces asocio ideas de forma descabellada y alguno pensará que esta lo es. Que cada viajero que ha perdido su equipaje coja una maleta varada y, ¡oh, sorpresa, lo que toque, tocó! En estos días de reivindicación de la diversidad sexual y de género, por un lado, y de maletas perdidas por otro, he imaginado una especie de dos por uno. La diversidad sexual implica, al parecer, que cada cual se vista como quiera, incluso que no se vista, y después de que Conchita Wurst ganara Eurovisión con un vestido corte sirena, que le sentaba como un guante, y con barba de ocho días a lo Ryan Gosling, nadie se extrañaría de ver a un señor con lencería fina visitando la pirámide de Gizeh; y después de la última alfombra roja de los Goya, donde varios invitados lucieron trajes asexuados reivindicando lo que fuera que reivindicaran, no sería extraño ver a una chica con mono de neopreno haciendo la compra en el Mercadona de Punta Umbría.

¿Qué importa si a un hombre bajito y con bigote le toca una maleta cargada con modelazos Gucci y bolsos Hermès? ¿O si a una Georgina modadicta le toca una mochila de camisetas sobaqueras y calzonas del Lidl? Más que descabellada, la idea es globalizada, general, intersexual, pansexual, pangénero, transgénero, queer, homo y bi, que contribuye por y para el movimiento LGTBI+, más todas las iniciales que se le quieran añadir a la sigla.

Señores de AENA, a cada usuario que presente una reclamación por extravío de equipaje entréguenle una maleta al azar, Trolley o Delsey, rígida o de poliéster, de cuatro o de dos ruedas, rosa o azul.