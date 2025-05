El azud y las especies invasoras

Comenta Compartir

Un río es mucho más que un flujo de agua al que acompaña a su paso flora y fauna de ribera. Es fuente de vida ... donde las personas se asientan desde los albores de la humanidad; un recurso excepcional, un tesoro que ha dado la vida a civilizaciones a lo largo de la historia, sostén de la naturaleza, fuente de vida con connotaciones simbólicas, lúdicas y espirituales. La identidad de Badajoz no solo la da el patrimonio arquitectónico e histórico, sino también el natural representado por el Guadiana que atraviesa Badajoz y la convierte en un paraíso paisajístico, aunque su fisonomía ha cambiado desde que se construyera el azud que atraviesa su cauce con el fin de conducir las aguas residuales a la margen derecha donde se encuentra la depuradora, y no verterlas directamente al río que contamine sus aguas y lleguen a Portugal en mal estado. Todo bien si no fuese porque el azud esta en superficie, hace de presa, contiene las aguas y los sedimentos, produciendo su estancamiento, perdiendo velocidad y aumentando el tiempo de residencia del agua que antes corría a mayor velocidad, cuando ese tramo del río lo llamábamos el 'Correntón'. El tramo urbano se ha convertido en un espacio más parecido a un lago, donde especies invasoras, tanto de flora como de fauna, campan a sus anchas, y algunas de ellas se reproducen masivamente sobre la superficie del río e impiden que la luz penetre en el agua, alterando el ecosistema ribereño, eutrofizando el agua, rompiendo las cadenas tróficas, que hacen del cauce un lugar insalubre, infrautilizado. Un ecosistema acuático epicontinental léntico, propio de un lago, y no un ecosistema acuático lótico, propio de un río como el Guadiana, con poca profundidad, caudal variable y temperaturas altas.

A ello hay que añadir las graves alteraciones del medio natural: las graveras han cambiado el paisaje del cauce en todo el término de Badajoz, puesto que no se han tomado las medidas correctoras que minimizaran los impactos. Las construcciones en zona de dominio público, en base a criterios especulativos, ha reducido las orillas a simples taludes. La agricultura industrial que utiliza toneladas de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes químicos que van a parar al medio acuático está destruyendo el río. Impasibles asistimos a la degradación del ecosistema, mientras las administraciones competentes se disputan competencias compartidas y entran en conflicto de intereses, cuando de lo que se trata es de asumir responsabilidades y proteger la calidad de las aguas, su flora y fauna autóctonas, las orillas y el paisaje. El azud está conteniendo el agua y favoreciendo el enraizamiento de plantas flotantes al sedimento acumulado en el lecho del río, donde encuentra alimento más que suficiente para reproducirse y apoderarse casi en su totalidad de la superficie. El agua estancada es transmisora de microorganismos patógenos y parece que no hacemos caso a la epidemiología hídrica en su auténtica dimensión. Miles de sustancias químicas, cuyo uso está extendido y generalizado, contaminan nuestro río. Badajoz necesita urgentemente resolver este grave problema ambiental. Volver a naturalizar el río es posible si administraciones y ciudadanía nos lo proponemos. Está bien que tengamos un río para pasear con carriles bici, espacios deportivos, de recreo, farolas, pero sin olvidar lo importante: la calidad de las aguas, la sobrevivencia de las orillas, de la flora y fauna autóctona, preservar nuestra salud y la del río.

