Ayuso lanza su campaña sin Vox

Con la ruptura de su alianza con Vox escenificada ayer, Isabel Díaz Ayuso dio el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones del ... 28 de mayo. En ellas no solo se juega la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino reforzar su influencia en el PP nacional, para lo que ambiciona una mayoría absoluta que le obliga a atraer a una parte de los votantes de la extrema derecha. La abrumadora victoria en Andalucía de Juanma Moreno, que aumentó sobremanera su ascendiente en la cúpula del partido, le presiona para emular un éxito similar y demostrar que es posible hacerlo con un discurso de un tono muy distinto. Desde que Vox tumbó los Presupuestos en diciembre, las relaciones entre ambos socios pendían de un hilo, cortado ayer al frustrar también un plan de rebajas fiscales para captar patrimonios extranjeros. Ese divorcio y la trompetería dialéctica que lo acompaña no significan que no vayan a entenderse si los resultados lo hacen necesario. Alberto Núñez Feijóo sigue sin aclarar sus planes al respecto aunque ayer aplaudiera el paso de Ayuso y marcara distancias con la «antipolítica» de la ultraderecha tras el fiasco de una moción de censura que intentará rentabilizar.

