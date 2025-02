Ayudas gravadas

Comenta Compartir

En el inicio de la campaña para la declaración de la renta la Agencia Tributaria ya ha advertido que las ayudas por la covid-19 ... y la crisis económica no están exentas de tributar en el IRPF. Ayudas como los 200 euros aprobados en julio para ingresos inferiores a los 14.000 euros, los 400 del bono cultural o la subvención de hasta 250 euros del alquiler joven deberán ser incluidos como ganancias patrimoniales en el impuesto sobre la renta aunque los ingresos no superen el límite por el que están exentos de presentar el IRPF de 2022. El Ejecutivo, que ha registrado una recaudación récord de un 14,4% superior al ejercicio de 2021 por el efecto de la inflación, se ha negado a deflactar la parte estatal del IRPF que está actuando como un ingreso en la sombra para las arcas del Estado. Según algunos cálculos, el incremento de la recaudación del impuesto sobre la renta implementado por el Gobierno de coalición supone unos 700 euros de media por trabajador. La avidez fiscal de Gobierno, que no pone límites ni siquiera cuando se trata de subvenciones a los más desfavorecidos, coincide también con la campaña municipal y autonómica en el que la política fiscal puede jugar un papel importante en la voluntad electoral del contribuyente.

