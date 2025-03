Ayudar a Ucrania

Comenta Compartir

La guerra de Ucrania continua y escuchando las noticias no dejo de preguntarme cómo podrán sobrevivir a temperaturas bajo cero en un país en ruinas. ... Los bombardeos que llevan sufriendo las principales infraestructuras desde el 10 de octubre están provocando constantes cortes de luz, agua y gas. Ocho meses después del estallido de una guerra que aún continúa, Ucrania necesita artículos de emergencia y refugio urgente para resistir este invierno. Las necesidades humanitarias no han dejado de crecer: ceca de 17 millones de personas necesitan ayuda de emergencia para sobrevivir, más de 6 millones de niños no tienen actualmente escuela. La guerra es un fracaso común. La UE debe ayudar a estas personas y demostrarles que no las tenemos olvidadas. A pesar de todo, este gran país jamás debe perder la esperanza.

Cartas a la directora