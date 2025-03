Avisos del Banco de España

Comenta Compartir

El informe anual del Banco de España advirtió ayer que la apuesta contenida en la ley de vivienda por la promoción de un parque público ... destinado al alquiler no será suficiente para atender las necesidades sociales, por lo que se requeriría una mayor oferta privada para dicho uso. Ese hecho, a su juicio, aconsejaría no intervenir sobre el precio de los arrendamientos –en contra de lo dispuesto por el Gobierno– porque tal medida, aunque facilite el acceso a un piso en lo inmediato, puede conducir al retraimiento de la oferta y a encarecerla. El documento pone como ejemplo lo ocurrido en Barcelona con una acción de ese tipo. Las reservas mostradas al respecto por el supervisor han estado presentes en la discusión de la iniciativa legislativa durante tres años entre la parte socialista del Ejecutivo y la morada. La primera había advertido de tal riesgo, obviado finalmente en el introspectivo equilibrio alcanzado entre los socios para dar cauce al proyecto casi al término de la legislatura y hacer de él una bandera en la disputa electoral. El Banco de España presenta el problema de la vivienda como efecto y causa, a la vez, de la desigualdad que afecta sobre todo a los jóvenes, paulatinamente excluidos de la propiedad inmobiliaria y obligados a dedicar una parte creciente de sus ingresos a independizarse, e insinúa que la respuesta ofrecida puede tener efectos contrarios a los deseados.La reforma de las pensiones también es puesta asimismo en tela de juicio por el informe, que cuestiona las estimaciones de gastos e ingresos en las que se basa y pronostica un primer ajuste ya en 2025 para asegurar la sostenibilidad del sistema que supuestamente habría quedado garantizada con los cambios introducidos. Entre advertencias que se extienden al control de la deuda y el déficit, el anuncio de una próxima revisión al alza de sus previsiones de crecimiento en torno a medio punto constituye el mensaje más optimista lanzado por la institución. De esa forma, espera que la economía crezca este año alrededor del 2,1%, en línea con las estimaciones del Gobierno, que varios organismos consideraban infundadas hace unas semanas por un exceso de optimismo. Desechados los peores augurios ante las consecuencias de la guerra de Putin gracias a la caída de los precios energéticos y las medidas públicas desplegadas, entre otros factores, el buen tono de la actividad no permite convertir en una tarea prescindible la mejora al máximo de las leyes y los Presupuestos.

