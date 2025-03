Aviso al SES

Leo en el diario HOY que los médicos del centro de salud de la Plaza de Argel de Cáceres han cambiado las consultas al sótano ... por el calor. Pues el calor es una pequeña molestia si la comparamos con las que van a tener si hacen la reforma del edificio con ellos dentro. Se irán a los bajos de la plaza de toros a pasar la consulta... ¡Y si no, al tiempo! ¿Algún directivo del SES ha hecho obras en su casa aunque sea simplemente para cambiar la cocina o el baño? Pues yo le digo que es horrible el ruido, el polvo, los cascotes... ¡algo insoportable!

Creo que están a tiempo de rectificar, aunque ya esté hecho el proyecto, si no han comenzado las obras. El edificio necesita una remodelación, porque pronto será histórico al cumplir los 100 años, dentro de nueve. Para la reforma habría que desalojarlo y dejarlo como casa de cultura para los vecinos y como sede para las asociaciones, con un salón de actos común. O como Museo de la Copla como proponía en mi artículo publicado en HOY en septiembre de 2021. Lo más barato y lo mejor, pensando en realizar obras que sirvan para muchos años, es hacer un centro de salud nuevo, en la esquina del Parque del Príncipe, con entrada por el Paseo de la Diversidad, adaptado a las necesidades actuales del servicio sanitario. Hice un diseño y se lo ofrecí en el citado artículo, pero estoy seguro de que los arquitectos del SES, que son profesionales, pueden mejorarlo. Persistir en el error es obcecación y los resultados no satisfarán a nadie. Los ciudadanos lo van a tener en cuenta a la hora de votar y buscarán a quien aporte las soluciones más inteligentes. Por cierto, me alegro del nuevo giro en la construcción de residencias de ancianos. Será coincidencia, pero fue mi opinión publicada en enero de 2021.