El oro de Avatar 2

Si además de que venga el Real Madrid a jugar con el Cacereño tocase hoy la Lotería quedaría un cuadro para la posteridad alejado de ... las inclemencias del tiempo, de la muerte de un Rey del fútbol, y de la de un Papa de Roma que el mes que viene hará diez años que no lo era.

Pero a pesar de los esfuerzos de algunos descreídos, poco amigos de la fantasía y de las emociones –que son la base fundamental de nuestra conducta habitual aunque ahora lo llaman inteligencia emocional– lo que de verdad nos permite hablar del Belén son los villancicos y la tradición iniciada por Francisco de Asís en Italia, importada por Carlos III cuando vino a Madrid al hacerse cargo del imperio. Algunos carteles recibidos estos días quieren celebrar el Año Nuevo sin Reyes y dejan sueltos y desorientados a los camellos y a las ovejas, a la burra y a la vaca, sin saber hacia donde ir sin pajes ni cartas ni papelitos al viento.

Quizás este año algún chaval cinéfilo haya pedido a sus majestades una dosis de unobtanium (nada que ver con un tren eléctrico o un tablero de ajedrez) porque han tenido la experiencia de esos 190 minutos de la película Avatar 2, pero, claro, «Señoras y señores, ya no están en Cáceres. Están en Pandora», dicen allí, y esto requiere una explicación, que no voy a dar, pero así iniciaba hace tiempo una versión didáctica para la editorial Siruela de una novela esotérica titulada Avatar de un escritor del siglo XIX que se paseó por España y se llamaba Teófilo Gautier, el cual en vez de celebrar el regalo que era ver la Alhambra solo se le ocurrió una historia de amor con yoga, drogas y bailes de salón. Todo muy parisino. Luego está eso de que como todos somos hijos de Dios todos somos sus avatares, pero a lo peor hay quien no quiere serlo porque ahora manda más Papá Noel con saco, barba y hablando inglés.

Los guionistas de esa gente que desciende de otro mundo y se enfrentan con eficacia a los malos me hacen pensar que querer a un niño con sus juguetes puede ser una pasión muy humana que nos da vida en ese carrusel peligroso que constituye la biografía de cada cual. No queremos oro, vil metal y menos con ese feo nombre de unobtanium.