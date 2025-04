Avance hacia la paridad

Comenta Compartir

El anteproyecto de ley de paridad aprobado ayer por el Consejo de Ministros constituye un incuestionable avance hacia la igualdad al reforzar la presencia femenina ... en los principales órganos decisorios de las empresas cotizadas e instituciones, aunque sea mediante la imposición de cuotas. El hecho de que la reserva a las mujeres de al menos un 40% de los puestos directivos en las grandes compañías pase de ser una recomendación a una obligación en 2024 supone un salto cualitativo que se traducirá en un reparto más equilibrado del poder tras los notables progresos que han acercado a la normalidad una situación alejada de ella. El Gobierno traspone así una normativa europea de obligado cumplimiento con dos años de adelanto y unos objetivos más exigentes. La fecha elegida por Pedro Sánchez para impulsar esta propuesta de marcado tinte feminista no es ajena al rifirrafe por la ley del 'sólo sí es sí' en vísperas del 8-M. Como no es casual que el PSOE la haya monopolizado en detrimento de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Su valor no impide apreciar su oportunismo político ni una cierta improvisación que impide garantizar que vaya a ser aprobada en lo que queda de legislatura.

