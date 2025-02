Del autobús a los escenarios

Cuando joven jugaba al fútbol en el Flecha Negra. Ahora, de vez en cuando me encuentro con algún compañero de aquel equipo; a Paco Alegre lo vi hace unos días. Luis, tiene un bar frente al Hospital Perpetuo Socorro, Posi una óptica, con Magariños coincido ... en el desayuno y a Rafa, el portero, lo sigo por Facebook.

En aquel equipo, Javi era uno de los que animaba el autobús en los desplazamientos, le gustaba cantar flamenco. Hace tiempo vi en un bar de la Plaza Alta un libro suyo escrito en castúo. Fue una sorpresa para mí que Javi, un menudo extremo derecho que corría la banda como un balín, fuese poeta con libro. No sabía que escribía, ni que se apellidaba Feijóo. Me hizo ilusión ver su libro y lo compré, contacte con él por Facebook, de vez en cuando me envía por 'guasap' alguno de su sonetos o poemas más largos dedicados al río, otros a su madre la 'señá' Carmen.

Javi también hace actuaciones por muchos de los pueblos pacenses recitando sus poemas de Chamizo y Gabriel y Galán con una cautivadora voz y una forma de recitar que emociona.

La última vez que lo vi fue en la Feria del libro, me dijo que iba a presentar una novela, y así fue. Un día de mediados de junio en el nuevo espacio cultural de El Hospital y respaldado por Nando Juglar, presentó 'El diario de Iñaki', un libro que me ha sorprendido para ser una primera novela. Un texto de lectura fácil y complejo de escribir, sobre todo para los que tienen otro oficio.

Es difícil escribir y más un novela cuando se trabaja de ocho a tres. Hay que tener una férrea disciplina para quitarse el traje de funcionario, olvidar estadísticas, números, presupuestos, compañeros, roces y mudar la piel cada día para transformarse en escritor retomando la vida de la novela como la dejaste la noche anterior.

Horas de trabajo e imaginación para conseguir terminar con soltura una novela de más de doscientas páginas. Javi, aquel muchacho que corría la banda con la pelota pegada el pie, ahora es Javier Feijóo, un autor que aumenta su producción literaria con este 'Diario de Iñaki', que recomiendo para su lectura.

P.D. Cuando estoy escribiendo este artículo recibo un 'guasa' de Javier para decirme que le pone voz al vídeo de agradecimiento a la Medalla de Extremadura de la Federación Extremeña de Caza.