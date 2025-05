Ausencia de los sindicatos

Comenta Compartir

En algunos problemas que se están suscitando en la sociedad, los que antaño se llamaban «sindicatos de clase» brillan por su ausencia. Un amigo me ... apuntaba que era obvio, acaban de recibir una subvención que dobla a la que tenían y no debían meter mucho ruido por ello. Es tétrico no ver la presencia de estos sindicatos junto a los agricultores y ganaderos que se están manifestando para denunciar que su situación es insostenible. Venden sus productos por debajo del precio del coste de producción y eso es ruina asegurada. Fijemos nuestra atención, cosa que los sindicatos no hacen, en el caso de ese alimento fundamental: la leche. Ha subido el precio de los cereales. El combustible sube por días. La luz está a precio de oro. Y por aquello de que «si no quieres caldo, toma tres tazas», las potentes industrias que controlan y les compran el susodicho alimento les han bajado el precio de compra. Bancarrota total con anuncio previo. Hay más problemas. Los camioneros y nuestros vilipendiados pensionistas también han empezado a movilizarse, con bastante razón. Un amigo político con mando en plaza me llama pesimista, y yo le recomiendo que vaya él los días 28 a ver a San Judas Tadeo, porque parece 'El conseguidor', y le vendría bien un milagro, pues promete y cumple poco. Por cierto, si gobernara el PP, el pasado fin de semana habría habido cortes de carretera en Extremadura de norte a sur.

Temas

Cartas al director