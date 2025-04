¡Aúpa Santa Teresa!

Comenta Compartir

Queridos amigos del Club Deportivo Santa Teresa: toda esta temporada que va culminar hoy sábado he podido estar y compartir con vosotras momentos muy felices. ... Me siento parte de este club y os quiero y admiro a todos. En estos momentos quiero manifestaros que habéis sido unas grandes luchadoras y seguro que vais a seguir siéndolo y conseguiremos el quinto puesto. Me siento orgulloso de estar con todos vosotros, desde Manolo Guerra, Manuel Fernández, el cuerpo técnico, Ángel, Alejandro, Alonso, Paquito, delegado, José Rangel y todos los demás por no seguir diciendo nombres.

Queridas jugadoras, sois las más importantes y hacéis muy bien vuestro trabajo. Nos dais mucha alegría. Os tomáis muy en serio los entrenamientos y cada partido. Siempre estaremos con vosotras. Ya sabéis que algunas jugadoras os tengo un cariño especial como a Adriana, Laura, Loba, Murga… y todas en general. Felicito a la afición de este club, somos los mejores y sabemos animar como nadie. ¡Aupa, Santa Teresa! Adelante, seguiremos y lo conseguiremos.

