El auditorio Ricardo Carapeto es una de las joyas de Badajoz. Lo conozco desde que tengo uso de memoria. Allí he visto los ballets de ... Antonio y Mari Emma. Orquestas, Mocedades, mucho más tarde, teatro, una actuación, fantástica, de Fernando Fernán Gómez en 'El alcalde de Zalamea', no la cuento entera porque sería muy larga, pero no es normal interrumpir la función en el momento álgido y retomarla, como si nada hubiera pasado. Es una joya no infrautilizada, que también, sino mal utilizada. Todavía no se ha dado una explicación de porqué no se celebra allí el Festival Folklórico Internacional. El fado y el flamenco, sí. Es el sitio ideal para el folklore, por el ambiente al aire libre, los cipreses al fondo, por la noche, viendo el cielo. El fin de fiesta, la clausura, cuando las banderas de los diferentes países entraban por el pasillo central. Un escenario natural, en suma,más adecuado que un espacio cerrado, y también muy infrautilizado, aunque esta es otra historia, como el teatro López de Ayala. No sé qué cabeza bien pensante tuvo esta idea, pero se cubrió de gloria. Y lo peor es que ese auditorio, su mantenimiento, como todo lo demás, sale de nuestros bolsillos, pero no tenemos derecho a opinar.

