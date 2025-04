Atrio, un robo para la historia

«De película», «el robo del siglo», «para una novela»... Todo esto y mucho más se ha dicho en los últimos días del robo de ... las 45 botellas más valiosas de la bodega de Atrio, entre ellas el mítico Chateâu d'Yquem embotellado en tiempos de Napoleón, que ha generado titulares impactantes en la prensa nacional e internacional, protagonizado programas de televisión y dado pie a todo tipo de interpretaciones y teorías, algunas un tanto delirantes, por no decir malintencionadas, sobre lo que ocurrió exactamente dentro del lujoso hotel-restaurante cacereño en esas cinco horas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

El cine nos ha enseñado a encumbrar a los ladrones de guante blanco que no emplean la violencia sino el ingenio, que son elegantes, educados, cultos y cosmopolitas, y cuyo botín suelen ser obras de arte, piezas de arqueología y joyas históricas –botellas de vino exclusivas en este caso. Pero no olvidemos que son eso, ladrones, delincuentes que esta semana en Cáceres han profanado el templo de la enología que llevan más de 30 años construyendo con tesón José Polo y Toño Pérez, a quienes han causado un daño irreparable tanto económico como sentimental, como ellos mismos se han encargado de dejar claro tras el suceso. Solo quienes coleccionan algo con pasión (vinos, libros, sellos, arte..., lo que sea) y tras años de esfuerzo y dedicación consiguen reunir unas cuantas piezas únicas pueden entender el vacío que deja una pérdida semejante, aunque a los demás les parezcan excentricidades o caprichos sobrevalorados. Tonterías al fin y al cabo, que no valen lo que cuestan.

Si Atrio tenía que sufrir un robo no podía ser de otra manera, acompañado de un aura de romanticismo (los propios dueños han hablado casi con admiración de la limpieza y precisión del golpe), y no perpetrado por un vulgar butronero o un atracador cualquiera. Lo ocurrido, cómo ha ocurrido y la naturaleza misma del botín contribuyen a incrementar su leyenda. A partir de ahora, cada vez que se hable de Atrio saldrá a relucir este robo como una nueva historia que contar, lamentable pero también apasionante, que quedará unida a su nombre para siempre, igual que la famosa botella de Chateâu d'Yquem que se les rompió hace 20 años y se llevaron en coche a Francia en un intento desesperado por salvarla. Esa peripecia la convirtió en una de las marcas de identidad del restaurante y una pieza legendaria para los coleccionistas. No en vano es con diferencia la más valiosa de las 45 sustraídas. Así, ahora Atrio es también el restaurante donde se cometió un robo con un guion en el que el relato en torno a la botella de 1806, aún inconcluso, daría por sí solo para serie de Netflix o libro de Premio Planeta.

No hay intención de frivolizar. Para las víctimas del robo el único consuelo posible sería que aparecieran los culpables y las botellas, lo cual queda en manos de la investigación policial. Las más de ocho horas que transcurrieron desde que los ladrones abandonaron el hotel hasta que el personal de Atrio se dio cuenta de lo ocurrido les conceden una gran ventaja. Esperemos que no sea decisiva.