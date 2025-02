¡Qué atrevida es la ignorancia!

Comenta Compartir

Mejor es no engañarse, por si acaso. La derecha ha desaparecido desde que un partido rancio, arcaico y nostálgico de los tiempos de la dictadura ha absorbido a una derecha cobarde, subordinada a lo que dicta ese partido que domina tanto a Pablo Casado, al ... que se le han abierto varios frentes: Ayuso pisándole los talones y Cayetana Álvarez de Toledo poniéndolo a parir en público. Y no, como ella afirmó en la presentación de su libro no la echarán del partido, sino que le abren expediente. ¿Qué teme el presidente del PP por parte de una señora que él mismo nombró de portavoz y, que debía estar sentada junto a Vox y no en la bancada del PP? Es irritante que no se pudiera leer un manifiesto el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres porque esa extrema derecha votó en contra. Es incompresible que el gobierno madrileño no acepte poner el nombre de Almudena Grandes a una biblioteca; una mujer que ha situado a Madrid en el mapa de muchas de sus novelas. ¿Por qué tiene que pasar la cultura u otra área por el tamiz de la ideología política? ¿Qué más prestigio quieren los madrileños y los españoles en general que presumir de que una biblioteca lleve el nombre de una escritora de la calidad de Almudena Grandes? En sustitución debido al malestar de sus lectores, le pondrán una calle, lugar en el que no se han puesto de acuerdo, pero ya buscará Vox un callejoncillo de poca visibilidad donde menos se vea el nombre de esa maestra de la literatura. No le bastó con vetar el manifiesto del Día contra la Violencia que hace lo mismo con el Día Mundial del Sida. Por desgracia no es el único caso, en Canarias no aparece en la guía turística el Museo de Saramago porque les ofende quienes no opinan igual que esta extrema derecha que está impidiendo el reconocimiento de las personas que han sido las banderas más grandes de España, sin apropiarse de ellas. ¡Qué atrevida es la derecha!

