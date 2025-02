Comenta Compartir

Para la filosofía oriental, la existencia es un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repetirán eternamente; y ese eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio se pulirá cada hecho hasta ser perfecto.

Lo he leído ... en Wikipedia uno de estos días buscando no sé ya qué exactamente, pero la lectura me transportó casi al instante a la peli 'Atrapado en el tiempo'. Ya saben, esa en la que Bill Murray se convierte en un reportero encargado de cubrir la noticia de 'El día de la marmota', y al despertar la mañana siguiente se da cuenta de que está reviviendo el día de ayer. Y así un día tras otro hasta que deja de ser un soberano idiota y se convierte en un ser humano tirando a decente. Es decir, consigue parar el ciclo repetitivo al dar lo mejor de sí mismo.

Esta semana, leyendo los periódicos, he sentido que como Bill Murray estamos atrapados en el tiempo, viviendo una y otra vez lo mismo, porque nada ha cambiado o poco lo ha hecho después de un año y medio largo de pandemia. De nuevo no sabemos muy bien cómo llegaremos a Navidad y si las fiestas que se esperan con ansia nos recordarán o no a las pasadas. De momento tenemos un nuevo semáforo covid y nada más, pero los contagios siguen subiendo y ahora, como entonces, parece que los que dirigen prefieren volver a esperar. Hace más de un año y medio largo el descontento de muchos colectivos se trasladaba a la calle. Primero el confinamiento domiciliario y después las restricciones para hacer frente a la covid nos obligaron a todos a centrarnos en una lucha nueva y difícil, conscientes de la necesidad de hacerlo, de sumar esfuerzos para superar la pesadilla y dejar a un lado las reivindicaciones. Pero éstas, a la vista está, no han desaparecido porque nadie las ha atendido. Más bien lo contrario y, ahora, agricultores y pensionistas han retomado sus protestas y a ellos se han sumado transportistas, trabajadores del automóvil, del metal, peluqueros, policías y guardias civiles en una oleada de protestas que dejan en cuarentena eso del 'España va mejor' del presidente Sánchez. De nuevo nos encontramos con otro capítulo del conflicto catalán, con otra desobediencia más por parte de los independentistas a las leyes que tenemos para que se respete el derecho de todos, también el de quienes viven en Cataluña y no quieren renunciar al español. El Tribunal Supremo ha tumbado la inmersión lingüística en esta comunidad autónoma, porque el uso del castellano es en buena parte de los centros educativos residual y no se cumple por tanto con el porcentaje de enseñanza estipulado. Y de nuevo, otra vez, para el Gobierno catalán el fallo judicial es un «grave ataque» a su modelo educativo y llama a ignorarlo. También esta semana hemos conocido otro informe, en este caso la última edición del 'Mapa del talento en España', que elaboran entre el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Cotec, que destaca las fortalezas y las flaquezas de esta tierra extremeña. Esas maravillas que hacen que los que vengan no quieran marcharse por la calidad de vida que hay aquí y también esas carencias que impiden que vengan, porque la poca dimensión internacional de nuestro tejido empresarial no tiene capacidad para atraer talento. Por lo que seguimos en las mismas, poco vamos a retener si primero no atraemos. Mucho más allá de un año y medio largo de pandemia, continuamos sin ser capaces de establecer una ley educativa que supere una legislatura, seguimos empeñados en agrandar la división social cuestionando la tarea de quienes trabajaron y cedieron para evitarla, engrosando las listas de espera sanitaria a pesar de la enseñanza pandémica, rubricando nuevos acuerdos en cumbres sobre el clima que después quedan en papel mojado... En fin, que una tiene la sensación de que estamos atrapados en el tiempo, viviendo 'El día de la marmota' una y otra vez, sin posibilidad de avanzar y tener la oportunidad de vivir otro día diferente. Y con muchas dudas, además, sobre si, como finalmente logra Bill Murray, podremos nosotros como sociedad parar el ciclo repetitivo y adentrarnos en una etapa mejor. Pero quiero pensar que será posible. Porque de vez en cuando hay intentos de perfeccionar el día anterior. En esta semana, para mí, ese intento lo representan Mass Mbaye, el niño que llegó en patera de Senegal y hoy tiene su negocio en Las Hurdes; la dimisión en bloque del equipo directivo del Giner de los Ríos de Mérida en defensa de la inclusión educativa; los miles de extremeños que han salido a la calle para que no cese la lucha contra la violencia machista, y los ocho presidentes autonómicos que han dejado a un lado su color político para reclamar juntos un sistema de financiación que sea «fruto del consenso multilateral» y que garantice que haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de este país, viva donde viva cada cual.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY