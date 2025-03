Atención Primaria de pena

Comenta Compartir

La Atención Primaria en los ambulatorios médicos y la situación médica pública viene funcionando mal desde hace ya bastantes años, porque determinados políticos nacionales de ... la derecha iniciaron la privatización de la misma, sin saber todavía por qué. Y no ha sido únicamente la pandemia de covid la que ha quebrado el sistema que veníamos disfrutando, de hecho el CIS publicó ya hace años un Barómetro Sanitario en el que los españoles pusieron una bajísima nota media a nuestra modalidad sanitaria dándola por mala, después de haber sido una de las mejores del mundo. Y como consecuencia de la difícil atención personal, muchos españoles precisamos ser atendidos por un médico de familia y no llegamos a conseguirlo por la dificultad para contactar con los centros de salud, que fue el motivo principal, junto a los retrasos en la citas (las concedían cuando ya no las necesitábamos) por el que tuvimos que enfrentarnos a esperas de más de siete días para consultas telefónicas y más de catorce para las presenciales.

Esta situación se debe a la falta de médicos, ya que al parecer hay 160 plazas sin cubrir, de las que 110 están en primaria y otras 50 son especialidades y a ello se sumarán los profesionales que se jubilarán hasta 2026, que se prevé que serán unos 1.000; de los que 600 serán de Medicina Familiar y 400 especialistas; no obstante la preferencia de los profesionales no es Extremadura por la precariedad de los contratos. Otro problema es el precio de los medicamentos, de tal manera que hay un porcentaje alto de españoles en difícil situación, que han dejado de tomar algunos medicamentos por motivos económicos.

