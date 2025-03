Atención a los mayores

Comenta Compartir

Los expertos alertan de un crecimiento de los costes sanitarios por el envejecimiento de la población. Según un estudio, el aumento podría ser de un ... 2,5% del PIB. Esto es lo que dicen algunos científicos que trabajan por el bienestar social y sanitario de Extremadura. Gracias por su trabajo. Pero como persona muy mayor, extremeño y con muchos años profesionalmente vividos, me siento obligado a decirles que ya está bien de llenar con tanta tinta negra la problemática social y sanitaria que dicen generamos los mayores. Como la directora del FMI, quien dijo que «los mayores somos muchos, vivimos mucho tiempo y somos un peligro para la economía global». Ante los comentarios de estos políticos lamentablemente cada vez más abundantes, poco más podemos hacer aparte de que cuando proceda no votarlos. Ahora aparecen unos científicos que trabajan por la salud de todos vaticinando que los mayores vamos a encarecer la vida con los gastos que generaremos. Los gastos sanitarios son los que son, entiendo que justificados por la diversidad de patologías de cada colectivo poblacional. Asumimos esto o provocamos hechos y limitamos la existencia de este colectivo para evitar gastos. Existen otros gastos que genera la sociedad de los que poco se dice y que suponemos se mantienen por la recaudación de impuestos, la generación de trabajo, etc. y que por no ser responsablemente explicados no los entiende nadie y menos los mayores. Señores científicos, me imagino que trabajan para que vivamos mejor. Seguro que sí, pues digan eso porque además de aplaudirlos todos se lo agradeceríamos.

Extremadura está organizando su sistema sanitario y social para afrontar de forma racional, asumible y solidariamente el previsto envejecimiento de su población para los próximos años. Y lo está haciendo con el programa Medea desde el SES por ejemplo, seguro que también profundizará con programas de prevención de patologías crónicas, programas de educación para la salud, con recursos para que exista una total relación entre lo sanitario y lo social que permita la viabilidad de los proyectos. Seguro que dispondrá de científicos independientes, que aconsejen el uso de aquellos medicamentos cuya eficacia terapéutica esté comprobada, evitando con ello el desmesurado gasto farmacéutico, casos de posible iatrogenia e interacciones medicamentosas.

Cartas a la directora