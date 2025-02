La atención a los mayores

Comenta Compartir

Señora Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, permítame que justifique mis argumentos contrarios a su propuesta sobre la atención institucionalizada de los mayores. Espero que conozca que muchos hoy ya decidimos nosotros mismos ingresar en un centro sociosanitario: por liberar a nuestros hijos de responsabilidades; ... porque muchos preferimos sentirnos acompañados, seguros y atendidos por profesionales las 24 horas del día; también y por qué no, buscando la seguridad y comodidad merecida después de la larga vida laboral que la mayoría hemos tenido. Además, porque muchos con ello podemos encontrar la actividad que necesitamos para seguir vivos y útiles a los demás. Esto es lo que están haciendo cada vez más mayores para gestionar su vejez, ayúdelos y seguro que lo harán cumpliendo todos los requisitos que marquen y abaratando los costes además. ¿No le parece más urgente argumentar y presupuestar soluciones a lo vivido, cuyas víctimas hemos sido los mayores, casi todos obligados circunstancialmente a residir en edificios inadecuados y posiblemente con gestiones deficientes? En cuanto a los nuevos centros, parece ser que solo para asistidos, ¿quién los va a construir? Si es el Estado, adelante y cuantos más mejor, harán falta muchos gracias a la esperanza de vida y que sean en las mejores condiciones para el bienestar de mayores, pero adelántenos el coste si lo conoce. Si intervienen como está sucediendo el capital privado, ¿Ha pensado lo que este tipo de centros con sus estructuras puede costar, no al inversor sino al usuario? En este caso piénselo también y seguro que saca otras conclusiones. El mayor institucionalizado dependiente o no, solo necesita una cómoda accesibilidad en todos los espacios que habite, amplias dependencias sean compartidas o no, extensas zonas ajardinadas y, sobre todo, un personal que le atienda formado, motivado y retribuido. Incluyendo la adecuada, necesaria e imprescindible implicación presupuestada del sistema nacional o comunitario de salud (la Atención Primaria de Salud). Ministra, empiece también por esto, puesto que es el más importante de nuestros derechos, el cuidado de nuestra salud, y luego seguimos con el número de camas, lugar de ubicación etc.

También incluye en su propuesta la ayuda a domicilio, que el mayor no se aleje de su medio, qué gran idea y cuánto se está trabajando en ello, pero ¿por qué se hace? ¿Es por el bienestar del mayor o porque tiene un coste menor para el Estado? Si es por el bienestar del mayor estupendo, hemos pensado que mayor será el que reciba esta ayuda y porque, por su edad, su soledad, su dependencia, las condiciones de la estancia donde vive... Si tenemos hecha una correcta clasificación de las necesidades y posibilidades del mayor, quien le atenderá, un profesional y con qué formación, cuanto tiempo estará con él ¿y el resto del tiempo? Solo o que lo acompañe y cuide la familia si vive en el mismo lugar, ¿y si no vive allí? Señora ministra, le pido que lo piense, que adquiera experiencias en el sitio que decida y seguro que además de mejorar sus propuestas, decidirá compartirlas con quienes conozcan bien la dinámica de estos centros y las necesidades de los mayores, las del medio urbano y las del medio rural, que no son iguales.

Cartas a la directora