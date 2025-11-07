Gracias al diario HOY, a Banco de Santander y, cómo no, al Jurado, por pensar que soy merecedor de este primer premio Agroalimentario de Extremadura ... en una región donde tantas y tantas empresas agropecuarias son líderes mundiales en sus respectivos sectores.

Y, sobre todo, gracias a todos los que han caminado junto a mí durante «casi medio siglo» para alcanzar este sueño que nadie creía posible en Extremadura. Nuestra pasión por esta tierra y nuestra determinación han hecho que todos los obstáculos fueran superados, no sin esfuerzos, en un camino tan retador como desconocido. Y marcando de paso también el camino y la referencia para otros.

Gracias a mis padres, por transmitirme el amor a nuestra tierra, al mundo rural y al agro, y educarme en la cultura del esfuerzo desde pequeñito, en el «sí-sí»: se estudia y se trabaja.

Gracias a Loli. Llevamos desde los 14 años caminando juntos - bueno, más bien corriendo-. Gracias, cariño. Cuando a veces -muchas- me he olvidado de la jerarquía de valores y he antepuesto el trabajo a la familia ella lo ha compensado y reconducido, que es lo importante. Ambos, en un momento en el que todos se quejan de no tener relevo generacional, nos sentimos privilegiados de tener a todos nuestros hijos y sus cónyuges al pie del cañón.

Y voy a decir por primera vez que dejamos no sólo a unos hijos ya incorporados y mejor formados que nosotros, sino a una familia GEN-EMPRENDEDORA. Con la misma pasión por el agro y el mundo rural, y con el mismo corazón anclado en Extremadura. Y que lo seguirán llevando a cabo, sin perder el foco y con los mismos valores, porque en todas las empresas, pero sobre todo las familiares, es esencial la reputación. Hoy no todos ellos han podido acompañarme -espero que les esté yendo bien en los negocios que les tienen ocupados en Turquía - pero en cambio sí nos acompañan algunos compañeros -jóvenes agrónomos, biólogos, economistas – que, además de tener orgullo de pertenencia, también están infectados por el maravilloso virus del emprendimiento y estoy seguro de que podrán desarrollarlo sin límite dentro del grupo. Con ese espíritu conseguiremos las más altas metas produciendo en los dos hemisferios.

Esto será posible por su visión internacional, por su esfuerzo, por su saber, y por crecer haciendo crecer a otros. Ayudados, entre otras muchas cosas, por el programa de innovación internacional, que nos hará en un futuro próximo entrar en otra dimensión de la empresa.

Como siempre «metas altas, sueños, grandes, pasos cortos y firmes»; y como suelo decir «buscando un crecimiento equilibrado, como nuestros árboles».

Pero nada de esto será posible si los que iniciamos el camino no tuviésemos la visión generosa de dejaros hacer, apartándonos de la primera línea, aunque sin perder la cara a la adversidad que siempre es compañera de camino, sobre todo en los cultivos de primor.

No puedo terminar sin hablar del sector. Hay un dicho americano del agro que reza «no olvides quien te da de comer soy yo». Pero para ello:

- Tenemos que empezar a hablar bien de nosotros

- Tenemos que hacer formación profesional agropecuaria…hasta en las ciudades

-Tenemos que ocuparnos más que nunca de las empresas familiares y cooperativas, que son las que nos han llevado a ser líderes mundiales, grandes exportadores y campeones en:

-seguridad alimentaria

- garantía de suministro, con la dieta española como bandera

- autoabastecimiento

- sostenibilidad y biodiversidad

- empresas sociales que fijan de verdad la población y evitan el fenómeno de la inflación en los alimentos -porque si ésta se produjera como ocurre en la vivienda, los jóvenes ya sí que lo tendrían imposible-

Por todo lo anterior es lógico que el sector financiero y los medios estéis mirándonos a las familias rurales -y, sin embargo, internacionales- más que a ningún otro sector.

No vaya a ser que pronto seamos pasado.