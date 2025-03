Atajar la amenaza de Putin

La reunión entre la OTAN y Rusia sirvió para recordar al Kremlin que la Alianza Atlántica nunca cederá ante la pretensión de Vladimir Putin de ... negar de antemano la entrada en la organización ni de Ucrania ni de cualquier otro país democrático que linde con Rusia. La ausencia de la Unión Europea en los reuniones que se suceden estos días sobre las tensiones promovidas por Moscú en estados cercanos que estuvieron bajo su tutela muestra la escasa influencia comunitaria en la política exterior y va en línea con el propósito de Moscú de ningunearla. No solo porque quiere reeditar la bipolaridad de la Guerra Fría, sino porque busca dar la sensación de que los países del Este de la Unión están más a su merced que bajo el liderazgo de Bruselas. Es revelador del hegemonismo ruso que haya intervenido militarmente para corregir la situación interna en Kazajistán a favor de su actual presidente Kassym-Jomart Tokáyev, convertido en aliado del Kremlin, mientras exige la neutralidad de los aliados occidentales ante las intenciones que alberga sobre el futuro de Ucrania ocho años después de la anexión de Crimea.

El régimen de Putin trata de compensar la debilidad de la economía rusa y las dificultades que atraviesa su población bajo un sistema autoritario con la amenaza de emplear la fuerza utilizándola puntualmente en su área de influencia –como en Georgia o Moldavia–, convirtiéndose en actor principal en conflictos como el de Siria y manejando sus fuentes de energía a modo de poder fáctico. Ucrania sería el punto de no retorno para regresar a antes de la caída del Muro si, por un exceso de confianza o por pura inacción, los aliados de la OTAN y los socios que conforman la UE conceden a Rusia siquiera un minuto de ventaja para que Putin tome la delantera dando inicio a una espiral que arrastraría a Europa.

El secretario general de la OTAN, Jens Stontelberg, y la subsecretaria de Estado de EE UU, Wendy Sherman, dieron a entender ayer que Rusia no sabe qué hacer con sus propias amenazas. Por eso mismo resulta crucial que no encuentre margen para despejar esas incógnitas y que sean los aliados quienes dicten el guion que debe seguir el Kremlin para buscar la seguridad dentro de sus límites territoriales renunciando a agredir a Ucrania en tanto que ya es un país de los nuestros. No debe permitirse que el necesario mantenimiento del diálogo con Rusia pueda entenderse por su parte como signo de debilidad o de indecisión.