Senderismo inclusivo. La barra direccional

Comenta Compartir

Por fin he comprendido lo que supone la palabra inclusión. Hace unas semanas participé en una jornada formativa impartida por la Federación Extremeña de Montaña ... y Escalada (Fexme) en colaboración con la ONCE, dirigida al voluntariado de la ONCE de la actividad de senderismo. Practicar senderismo inclusivo supone y significa que el discapacitado visual tiene acceso al medio natural mediante el apoyo de voluntarios. Todo lo que no sea que el discapacitado visual realice su actividad por el mismo sendero que cualquier persona con visión, no sería inclusión. Fuera de este concepto estarían palabras como exclusión, segregación e integración, que en un grado de menor a mayor se aproximan pero no llegan a la inclusión. El material específico ideado por el doctor Carrascosa es la barra direccional, de madera o de aluminio desmontable, de unos 3 metros de longitud y 3 centímetros de diámetro, que permite al ciego total, acompañado y guiado por dos voluntarios, la práctica de esta actividad. El manejo de la barra direccional requiere un conocimiento suficiente de la técnica para poder transitar por la naturaleza y que resulte seguro para el discapacitado visual. El ciego total se sitúa siempre en el centro de la barra, y a través de ordenes precisas del guía, que describen el terrero por el que transitan, anticipa al ciego los movimientos que debe ejecutar para salvar los obstáculos del terreno. Acciones tales como la forma de afrontar una pendiente, transitar por un paso estrecho o vadear un río son fácilmente realizables con el dominio de estas ordenes precisas. A todo el que le guste el senderismo, quiero pensar que su generosidad pasa por compartir la belleza de la naturaleza. Conjugar esta pasión con la actividad de voluntariado no está exenta de sacrificio, pero es gratificante cuando sientes que has aportado felicidad a personas que sin ti no tendrían forma de disfrutar de tu misma experiencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director