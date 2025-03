Ikigai y jubilación

Comenta Compartir

Parece que la cosa va del 5. Hace unos días celebramos las amigas nuestro 55 cumpleaños. La cifra resultaba redonda, el motivo comprometido, a saber ... cuando será la próxima. La vez anterior, de forma masiva, fue para celebrar el 25 aniversario de terminación del bachillerato. No hay cariño más sincero que la amistad generada en el colegio. Fuera las tonterías de la edad, hacer balance o contar tus planes resulta liviano y reconfortante. Sueltas píldoras de tu vida sin explicar en exceso. Te sinceras sin tapujos. Y tus planes inmediatos son prepararte para la prejubilación. De una manera u otra, todas confluimos de forma natural, hacíamos cálculos temporales. Estábamos de acuerdo en preparar la mochila de salida contra la depresión postlaboral. Cada minuto cuenta, no estamos para tonterías. Planear tu deporte pasa por revisar tus rótulas, golf sí pero correr no, pádel tampoco, bicicleta requiere muchas horas, senderismo es solo puntual, nos queda entonces caminar, barato, fácil de ajustar en horarios y placentero. Segundo tema, encontrar tu ikigai, tu razón para levantarte cada mañana. Aquella inquietud sin desarrollar que se ha mantenido constante en el tiempo, bien sea navegar, huerto ecológico, cerámica, artesanía, baile de salón, escritura creativa, costura, pintura, etc. Una vez que la encuentres, conciliarás trabajo con formación en esa disciplina, para así desarrollarla más plenamente llegado el momento esperado. Tercer tema, vivir juntas si estamos solas, ni perro ni holograma ni robot que nos acompañe, un piso luminoso y céntrico lleno de viejecitas alegres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión