Comenta Compartir

Tuvimos un primer astronauta guapo que hablaba como los nadadores López-Zubero o como Ava Gardner en 'La condesa descalza' (o sea, esta, con acento ... de Carolina del Norte). Tuvimos un astronauta con cara de pánfilo. Pero, oye, que también tiene cara de pánfila Joan Fontaine en 'Rebeca', 'Sospecha' y 'Carta de una desconocida'. Al de la cara de pánfilo, lógicamente, lo hicieron ministro. Un amigo me contó que en el colegio sacaba todo matrículas de honor y lo llevaban a otras clases de ejemplo. «Te pegarían en el recreo, claro», presumí. «Por supuesto», me respondió. Que la raza ha mejorado lo demuestran nuestros dos últimos astronautas. De León. Pablo Álvarez y Sara García. Ambos, él y ella, con una pinta que lo mismo podían ser diseñadores de moda, que lo que son, ingeniero aeronáutico y biotecnóloga. Y no por la cazadora negra bomber y molona o el fondo brilli-brilli de la ESA en París. Sobre todo, por ser listos y tener cara de listos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión