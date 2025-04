«Asquerosamente» viene de asco

Comenta Compartir

Si no hubiera sido porque Isabel II de Inglaterra ha despojado de honores a su hijo Andrés, no me hubiera animado a ver la serie ... documental de Netflix 'Jeffrey Epstein: asquerosamente rico', y si no hubiera sido porque he encontrado cierta disonancia entre el perfil de la víctima que ha denunciado a Andrés trasladado por los medios en estas semanas y el del documental, no habría escrito estas líneas.

Aunque buena parte de nosotros hayamos conocido a Epstein cuando estalló el escándalo de su detención por haber montado una estructura piramidal –sí, como las estafas– de abusos sexuales a mujeres –muchas de ellas menores– y también por suministrarlas a hombres ricos y poderosos como él, en Estados Unidos ya era conocido mucho antes como un hombre de negocios, rodeado de un cierto halo de misterio y extraordinariamente bien conectado. Se codeaba con la crème de la crème de las finanzas, la política y el espectáculo y entre sus amigos estaban Kevin Spacey. Bill Clinton, Harvey Weinstein y Donald Trump, además del príncipe Andrés. A toro pasado, solo puedo decir que el demonio los cría y ellos se juntan. La imponente presencia social y personal de Epstein sirve para comprender lo fácil que le resultó captar mujeres especialmente con alta vulnerabilidad económica, social, familiar o personal. ¿Cómo declinar la invitación de alguien tan bien relacionado y con tanto poder que además me regala su filantropía y se ofrece a pagarme una educación? ¿Cómo voy a desconfiar de las excusas de alguien que es recibido por la élite de la sociedad, la gente educada, la que sabe? ¿Cómo rechazar su ayuda cuando lo único que he hecho en mi vida es transitar de familia de acogida en familia de acogida sin importarle realmente a nadie? La historia de Epstein es una historia de terror pero sobre todo es un relato sobre ese poder extremadamente corrupto para el que ni la sociedad ni los 'individuos' tienen algún valor, tan egoísta que solo puede ser violento, tan misógino que solo puede violar. En el otro lado, las mujeres, sus víctimas, las 'personas'. Si más arriba he aludido a la imagen, para mí algo equívoca, que los medios han podido trasladar de Virginia Giuffre, la mujer que ha denunciado a Andrés de Inglaterra, es porque se han centrado en exponer los argumentos de la defensa. Soy bien pensada así que puedo comprender que en estos momentos, en los cuales Andrés vuelve a tener protagonismo, este enfoque periodístico tenga su lógica, no obstante, estoy convencida de que para conocer y comprender lo vivido y denunciado se necesita el contexto y la serie documental lo proporciona con el valor añadido de que las voces de las víctimas están presentes en todo momento. No pinta bien el futuro de Andrés, no se trata solo de una denuncia o de una foto, existen testimonios que afirman y se reafirman en haberlos visto en Little St. James, la isla privada de Epstein en las Islas Vïrgenes a la que, según ha contado el periódico británico The Independent esta semana, su población local llamaba Paedophile Island, la Isla de la pedofilia. Parece que era un secreto a voces y al príncipe le va a resultar difícil quitarse el olor a podredumbre que ha ido cogiendo en sus años de amistad con Epstein.

