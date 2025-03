Asomado al fuego

Comenta Compartir

Déjame que me asome al fuego. Déjame que desde la terraza mire a la ladera del monte donde los pinos se están convirtiendo en un ... infierno de calor, en una inmensa fragua vegetal. Deja que me horrorice ante ese gigantesco candil de color rojizo que se ha encendido esta noche frente a casa y que en el amanecer de mañana será una calva negra, humeante, cenicienta y estéril a la que los rayos del sol naciente le prestarán luz incierta, pero suficiente para fotografiarla, gris, en mi memoria. Deja que me duela y me entristezca, buen amigo, al sentir como algo mío, como algo personal, el daño que se le hace a la sierra. Como si hubiese sido mi propia casa. Y deja que, enfadado, irracional, fuera de mí, les desee lo peor a esos desalmados, a esos hijos de p... que nos queman el monte.

