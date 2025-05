Una asociación, cien votos

SOS Casco Antiguo dijo adiós hace hoy siete días. Se van decepcionados con reivindicaciones repetidas hasta la saciedad sin que nadie las atienda, como la ... fuente para beber que lleva cinco años sin funcionar en la Alcazaba o el famoso consorcio que no termina de despegar.

Dicen en su carta de despedida que creen haber cumplido un ciclo y que se van en este momento por la cercanía de las elecciones.

Me da pena que se vayan. Han sido valientes y reivindicativos. Creo que este movimiento que nunca se llegó a constituir como asociación ha sido útil a la zona histórica y, por tanto, a Badajoz. Pero también les comprendo.

Porque los partidos intentan hacer un uso torticero de las reivindicaciones de los colectivos y apropiarse de sus luchas o, peor aún, usarlos para azuzar al contrario. Para hacer política, en definitiva. Pero no de la buena, de la que arregla los problemas de los ciudadanos. Sino todo lo contrario, para meterlos en el barro de la confrontación más directa.

Este verano estamos viendo un ejemplo de ello en la zona alta de la margen derecha. Las asociaciones del Progreso, El Gurugú y Las 800 recogen firmas para evitar que el futuro centro social de Padre Tacoronte se convierta en un albergue. El argumento es que la dotación sumará marginalidad y pobreza a unas barriadas que ya están demasiado castigadas por el desempleo y las drogas. Prefieren un centro cívico y que las viviendas se vendan bajo el paraguas de la protección oficial, que no social.

Las asociaciones cuentan con el apoyo del PSOE. O, más bien, cuentan con el motor del PSOE. En esta reivindicación se ve la mano de Ricardo Cabezas, que además de jugar en casa porque se ha criado en esta zona, ha hecho declaraciones apoyando a los vecinos. Me rechina que la izquierda del PSOE de Vara, ese que habla de mejorar la vida de las personas, se oponga a un centro de acogida provisional de personas que están en la calle. Es más, creo que deberían avalarlo como partido.

Si la izquierda abandona las causas más nobles para ayudar a los desfavorecidos, ¿qué le queda? Parece que prefieren meterse en el bolsillo el voto de todos los vecinos de esta zona antes que decirles la verdad: que el edificio se va a hacer con un dinero de Europa que urge invertir, que es muy complicado cambiar el objetivo del proyecto una vez aprobado y que, además, en algún lugar hay que atender a quienes no tienen nada.

Badajoz tiene un déficit de plazas sociales. De viviendas para familias a las que nunca le darían una hipoteca y para gente que duerme en la calle. En la historia de la ciudad quedan las imágenes de los camastros en el pabellón Juancho Pérez en lo peor de la pandemia. Cuando todos estábamos agobiados por no poder salir de casa, había otros que no tenían dónde meterse. Y hay que darles una solución digna que no avergüence a nadie.

En lugar de abanderar esta causa o de dar una alternativa y decir en qué otro barrio podría ir esta dotación, Cabezas y el PSOE solo se ponen en contra.

Y puede hacerlo, además, porque el edificio depende de Servicios Sociales y su concejal, el futuro candidato del PP Antonio Cavacasillas, no ha salido a defender el proyecto. Quizás porque sabe que muy pocos aprobarían tener un albergue en la calle de al lado, quizás porque no quiere enfrentarse a las asociaciones.

A estas alturas, en el PP deben de ser conscientes de que tienen poco que hacer en el movimiento asociativo, que el PSOE tiene una maquinaria bien engrasada en la ciudad y que, después de tantos años de gobierno municipal. Los populares encuentran más quejas que alabanzas. Para tratar de crear una red similar, Cavacasillas anunció a principios de agosto que estaba ultimando una estructura por barrios con representantes del PP. No se ha vuelto a saber más.