El asno de Buridán y la discutible levedad de ómicron

Parece que ya no sucede nada respecto a la pandemia vigente, pero la realidad es otra. La OMS no la ha clausurado aún. Sin embargo, ... las autoridades de otros organismos y de países occidentales (España incluida) eliminaron las medidas no farmacológicas de prevención animados por el incremento de las vacunaciones y el deterioro económico. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 (SC2) han salvado 20 millones de vidas en el primer año de uso. No evitan totalmente la infección, pero aminoran los ingresos y las muertes. Un éxito ensombrecido por la efímera duración de los anticuerpos y las nuevas variantes víricas que eluden la inmunidad. Las infecciones todavía campean en número indeterminado y mortalidad intolerable. Como en las peores olas, machacando a los ancianos. Los más jóvenes y sanos se infectan y contagian sin notarlo. Los mayores, inmunodeprimidos y comórbidos, aun vacunados, enferman. Y, a veces, fallecen.

El asno de Buridán murió de inanición por no decidirse entre dos haces de heno. Una paradoja filosófica. Parece que los gestores sanitarios, menos dubitativos, optaron por no dejar morir de hambre a la maltrecha economía asumiendo el riesgo de enfermar. En apoyo de esta decisión política, no científica, alguien inventó el neologismo gripalización. Pero covid no es una forma de gripe. Ni el SC2 es el virus de la influenza. El coronavirus ha mutado y origina un cuadro en apariencia más suave clínicamente: menos neumonías y más infecciones respiratorias altas. Este es un aspecto de la infección, el más esperanzador, pero el virus tiene afinidad por casi todos los órganos y tejidos del cuerpo humano. Lo demuestra su capacidad de lesionar estructuras nobles del organismo. Es una infección seria y no se puede banalizar. Los catarros no matan a los que tosen, pero contagian a los próximos. Aunque lo de no matar se debe decir en voz baja y con prudencia. La suavización clínica induce a suponer que la pandemia ya ha pasado, apoyados en las bajas cifras de ingresos hospitalarios, de estancias en UCI y de mortalidad. Ahora en alza. Pocos sospechaban la impredecibilidad y enorme capacidad de sorprender del SC2. En la actualidad, la incidencia del sublinaje BA.5, con vocación de variante de preocupación, crece en numerosos países barruntándose su expansión en el hemisferio norte durante el próximo otoño-invierno. Lo cual es impredecible: mientras que ahora aumenta en Europa (véase Portugal), ómicron ha frenado su poco agresivo ímpetu en Sudáfrica, donde surgió. Las autoridades locales acaban de optar por el haz de heno económico. En su puro invierno. La saga omicrómica ha causado covid persistente al 4,5% de los infectados (delta,10,8%), aunque se triplican las enfermedades neurodegenerativas Se sabe muy poco –o algunos ignoramos mucho– del rumbo que la pandemia tomará en los próximos meses. Menos aún sobre el comportamiento del SC2 en los años venideros. Apenas ha pasado tiempo, pero parece que la saga ómicromica tiene menos capacidad de perpetuar algunos síntomas invalidantes tras la fase aguda. Hasta el momento, ha causado covid persistente al 4,5% de los infectados (delta,10,8%), aunque se triplican las enfermedades neurodegenerativas. Respecto a las reinfecciones por SC2, o infecciones en quienes se infectaron antes y vacunados, el panorama no tranquiliza: hay más secuelas, patologías asociadas, hospitalizaciones y mortalidad. No sale gratis reinfectarse. Ni es descabellado pensar que los últimos sublinajes de ómicron, excelentes evasores de la inmunidad, producirán más reinfecciones. Es una hipótesis razonable. El tiempo dirá. En el otoño venidero, Moderna lanzará una vacuna eficaz contra BA.4/5. Aseguran que la dosis de refuerzo incrementa los títulos de anticuerpos neutralizantes hasta ocho veces el valor basal. Hasta que lleguen las vacunas 'omicromizadas', hay posibilidad de nuevas olas en vacunados contra la cepa original. La 'catarralización' de covid ha hecho creer que ómicron es un romadizo convencional, pero un estudio realizado en Massachussets encuentra un exceso de muertes por ómicron superior a delta en todos los grupos de edad, jóvenes también, aunque es más notable en los mayores de 65 años. El exceso de muertes por todas las causas de ómicron fue mayor en un periodo de ocho semanas que delta en veintitrés. Viene de camino el futuro que ya pasó. Si la marea covid enviara otra ola, quienes gestionan la sanidad, con apoyo social, habrán de encarar la paradoja: decidir con sentido común ante el binomio economía-salud. La mala economía puede llevar, entre otras cosas, a salud precaria, física y mental. La mala salud puede ir más lejos, además del coste en dinero y dolor. Milan Kundera ('La insoportable levedad del ser', 1984) escribió que los hombres quieren ser dueños del futuro sólo para poder cambiar el pasado. No soy optimista. Un proverbio español dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. El asno cartesiano de Buridán también se equivocó, cual paloma de Alberti, porque la duda puede matar. Como las decisiones discutibles.

