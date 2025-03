Comenta Compartir

A todos nos preocupan muchas cosas y en cada momento ponemos el foco en una. Hoy lo voy a poner en los execrables asesinatos de ... mujeres, tristísima realidad. Desconozco qué lugar de ese penoso ranking ocupamos. Opiniones y análisis por todos los lados: culpables, víctimas, medidas adoptadas, resultados, acciones a implementar para tratar de frenar este desenfreno; mucha voluntad, pero escasos resultados positivos. No es fácil acabar con esta lacra porque tiene muchas aristas y frentes a combatir. Todos debemos implicarnos en esta lucha que no solo compete a los jueces y las Fuerzas de Seguridad. El hogar y la escuela constituyen dos pilares fundamentales; estos abarcan los diferentes lugares de convivencia, de interrelación. Desde hace tiempo vengo manteniendo que el tratamiento que se da por parte de algunos medios de comunicación, tan necesarios y que tan importante labor realizan, no es el más adecuado: portadas, exceso de detalles, reiteración y otras. Me refiero especialmente a la televisión. No demonizo de modo alguno a estos medios. Simplemente me permito hacer una llamada, y siempre dejando claro, como he expresado, que todos podemos hacer mucho partiendo de la autocrítica.

Cartas a la directora