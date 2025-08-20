Cuidando lo invisible

Hace treinta años, un pequeño grupo de personas en Extremadura intuyó algo que hoy parece evidente: cuando una enfermedad grave irrumpe en una familia, no ... sólo se necesita atención médica sino también apoyo emocional, orientación y, sobre todo, compañía. Así nació AFAL, con el objetivo de estar al lado de quienes conviven con leucemia, linfomas, mielomas, aplasias y otras enfermedades. Durante tres décadas, hemos aprendido que detrás de cada diagnóstico hay una historia familiar que se tambalea y una red de cuidados que necesita sostenerse.

Nuestra misión es muy clara: acompañar, que significa estar presentes de forma constante. Nuestra labor se centra en resolver necesidades reales, aliviando la carga que estas enfermedades suponen para pacientes y familias. Hemos acompañado a más de 5.000 familias, apoyándolas fuera y dentro de nuestra región. Esta realidad nos llevó a poner en marcha el Programa Compañía, un servicio único en España que ofrece vivienda y alojamiento temporal, transporte al paciente en la ciudad de destino, así como apoyo psicológico al paciente y su núcleo familiar.

Este acompañamiento integral es posible gracias al compromiso de muchas personas y al Servicio Extremeño de Salud. Entendemos que las instituciones son un pilar fundamental para sostener nuestro trabajo, pero también sabemos que en los tiempos que vivimos, el respaldo de la ciudadanía es más necesario que nunca. Hacerse socio, colaborar como voluntario, difundir nuestra labor o simplemente hacer llegar nuestra voz donde se necesita son gestos que suman. Hoy miramos al futuro con la misma convicción que nos ha guiado desde el inicio: que nadie tenga que enfrentarse solo a una enfermedad que lo cambia todo.