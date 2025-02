Comenta Compartir

No sé si los jóvenes van o no a los museos o si el arte está a la cola del ocio porque he leído un artículo donde se dice que sí, pero donde, a la vez, indican que desde El Prado cuentan que la franja ... de edad más nutrida de los visitantes está entre 18 y 24 años, seguida de la de 25 a 34. No sé, eso me parece a mí gente joven, y tampoco creo que tengan la edad de ir obligados. En el monumental libro que Andrés Moret Urdampilleta ha escrito sobre José Luis Garci ('Una vida de repuesto', Hatari Books), recuerda una entrevista en Los Ángeles cuando 'Asignatura Aprobada' era candidata al Oscar a la mejor película extranjera. Le preguntaron qué era el cine: «Muy concretamente un arte menor. Sí, un arte menor, porque mi padre, cuando sacaba malas notas en el colegio, me decía: '¡Castigado; este niño no va esta semana al cine!'. Y sí me permitía ir, en cambio, a teatros y museos». Hoy te castigarían sin móvil. Lo mismo tendrías que ir al cine.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión