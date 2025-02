El arte de felicitar

Ni felicitar es lo que era, escribir tarjetas pasó a la historia. Ahora nos deseamos feliz año, felices fiestas, felices vacaciones o felices reencuentros con ... el mismo mensaje remitido a todos los contactos del teléfono. El wasap revienta por saturación de monigotes, confeti, copas de champán, arbolitos y ¡signos de admiración! Para enfatizar esos halagüeños deseos, algunos escriben infinitos signos de admiración, como si cada signo conllevara más felicidad o más buenaventura o más alegría. Hasta dos o tres veces se pueden repetir los signos de exclamación para enfatizar, Fundéu lo dice claro. El resto resta.

Ojalá pudiera decir que mucho ha llovido desde que se imprimieron las primeras tarjetas de felicitación navideña. Aunque últimamente nos lo parezca, que ha llovido y mucho, quiero recordar ahora que diciembre nació con los embalses vacíos y restricciones en algunos municipios. Llegué a creer que lo del Guadiloba era leyenda cacereña, como la de los Maldonado o la de la mora hechizada, yo nunca lo había visto ni creía en su existencia, pero por fin lo he contemplado, oído su rugido y sumergido mis manos en su cauce; no es fantasía ni sueño, el río existe. Lo he contemplado en su máximo esplendor, rebosante, exultante, alegre y saltarín, con una pompa solo comparable a las burbujas del champán más famoso de la televisión.

Desbordada y caudalosa como el Guadiloba hablé de lluvias y me fui del tema, pero dejemos que el río corra y yo me encauce.

Decía que no ha llovido ni tanto ni a gusto de todos desde las primeras felicitaciones; teorías sobre su origen hay varias, alguna incluso se remonta a la Edad Media, aunque la más fidedigna parece la de cierto caballero inglés a quien se le ocurrió encargar e imprimir la primera tarjeta con motivos navideños. Supongo que los agraciados en recibir uno de aquellos tarjetones no saldrían de su asombro, como nos asombramos ante lo nuevo; alguno la arrojaría al fuego con desdén, otros las guardarían como algo hermoso, revolucionario y nunca visto hasta entonces.

Hay formas y formas de felicitar. Lo último, si no hay algo más actual, es felicitar con un GIF, un sticker o un meme. Desde que empecé esta columna he recibido varios: chica con gorrito de Papá Noel lanzando besos; arbolito que parpadea en colores y foto de un pequeño nacimiento.

Yo valoro más una felicitación personal que aquella que vale para cualquiera, por mucho ingenio, tecnología y modernidad que lleve. Hay felicitaciones que parecen salidas de una churrera, sin destinatario concreto; o los GIF, memes, o emojis que se envían en cadena, originales y llamativos, sí, pero que lo mismo sirven para felicitar al amigo, al cuñado, al jefe, a la suegra, al colega de juergas o, incluso, al enemigo.

Definitivamente, me quedé desfasada porque prefiero la fórmula más sencilla y tradicional junto al nombre del receptor: Feliz Año, Conchita, Manoly, Luis o Marisa; o, Que tengas buena entrada de año, Fátima, Marga, Mariana, Gloria, Carmen, Vicente, Paqui, Pepe, Isabel, Charo.

Y a ti, querido lector, de corazón, feliz salida y entrada de año.