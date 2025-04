Arrojar puré contra un cuadro

Comenta Compartir

La lista de quienes entienden que la protesta debe ir de la mano de actos vandálicos es, por desgracia, bastante larga, ahora otros descerebrados arrojaron ... puré contra un cuadro de Monet en Alemania. El ataque a lo bello y a lo que otros veneran no puede ser más simbólico y retratar mejor a quienes no reparan en medios para conseguir sus fines. Parece evidente que la intención no es dañar los cuadros, porque están protegidos con un cristal, pero no debemos ni reírles la gracia, ni contribuir a dar pábulo a estos episodios que buscan llamar la atención y confunden la legítima reivindicación sobre el cambio climático o sobre lo que consideren oportuno con ataques intolerables que, además, pueden provocar en otros un efecto de imitación que sea aún más dañino.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director