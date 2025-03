¡Pa' arriba valientes!

No todo el mundo puede ser costalero, como tampoco escribiendo no todo el mundo sabe orar. De niño me recuerdo de rodillas en las calles ... cuando ante los fieles procesionaba Jesús crucificado.

Por eso ahora hago una confesión oportuna, cuánto me gustan los carnavales, sobre todo el desfile, pero me satisface más la Semana Santa. ¡Sí!, el desfile de Carnaval me alegra como un vaso de buen vino, mas que gratamente me llega anhelante el olor del incienso viendo las lágrimas de la Virgen de las Lágrimas o de la Soledad.

¿Y yo que pinto como badajocense en medio de todo esto? Pues que me siento costalero con mis artículos sobre la ciudad, todos somos un poco costaleros soportando las cruces de lo que nos duele. Y a mí me duele el costado de mi ciudad atravesado todavía por una lanza, (Casco Antiguo), me duele la corona de espinas de sus crepúsculos cuando hay calima. Y me duele mi ciudad cuando está en obras y se ralentizan las obras, igual que me estremece de Badajoz ese sermón que creo oír de las siete palabras del viento. Y como me estremecen clavos que atraviesan manos y pies, (tal vez de las pintadas de sus monumentos) como también desconchados de las paredes y latigazos del tiempo.

Y yo que fui monaguillo por un día, nazareno del Cristo de la fe en cinco ocasiones, y pregonero de la Hermandad de Cofradías, Semana Santa de Badajoz de 1988, quiero acabar este artículo con las dos últimas estrofas de mi poema 'Costaslero': versos del costalero que tal vez no lo fui físicamente, mas tantas veces me sentí.

«Estos ayes de clavos y de espinas, / tan llenos de silencio calle abajo, / y este olor a silencio en las esquinas, / que soportando el peso yo desgajo. / Y esta lluvia que no fue de colores, / y este arco iris que no es multicolor, / y este martirologio de las flores, / y debajo del paso este sudor».