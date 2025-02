Arrepentimiento

Comenta Compartir

El Gobierno ve con preocupación el «fallo de cálculo» con Argelia. Tiene delito. No la preocupación, que llamen a eso «fallo de cálculo». El cabreo de Argelia con lo del Sáhara lo ve llegar mi abuela. Imanol Arias la ha cagado, pero no es presidente. ... Dijo que 'Cuéntame' no iba a seguir por cuestiones políticas. Que alguien en el consejo socialista que cobra 7.500 euros vio a Narcís Serra en el primer capítulo de esta temporada y dijo que había que cortarles la cabeza, que empezaban a contar una historia muy mala para el PSOE. La productora de la serie sacó un comunicado: «Nos sentimos abochornados». Imanol se ha disculpado. «Se me calentó la boca... Estoy muy arrepentido... He molestado a personas... que son como mi familia y uno con la familia no puede pasarse de la raya ni ser un imbécil», ha dicho a David Lema. Lo de Marruecos y Argelia sí es importante. No nos caerá la breva de que Sánchez esté alguna vez arrepentido de lo hecho.

