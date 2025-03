Arrebolada

Pilar Alegría, no la portavoz del PSOE que llama analfabeto a Feijóo sino la ministra de Educación, ha declarado la guerra judicial a Ayuso (recurre ... el endurecimiento autonómico para pasar de curso y lograr los títulos de ESO y Bachillerato). Viendo a esa considerada mejor alumna, esa señorita Topisto que clamaba contra Ayuso en la Complutense, también habría que endurecer la universidad. Quién entra, quién sale.

Escuchaba el otro día en la radio un programa en el que una colaboradora suele llevar palabras curiosas, raras. Llevó las del día y la presentadora se maravilló. Atención a las palabras: Arrebol (no han escuchado en su vida 'Fina estampa'), melifluo y bonhomía. Como si fueran esos términos imposibles del rosco de 'Pasapalabra'. Cómo les resultarían de extraños que varias veces la portadora de palabras extrañas dijo «meliflúo» y «bonhomia». Acentuando donde no era. Ojalá sea broma, si no voy a 'aorcarme' un rato en un 'harbol'.