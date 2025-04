Arrasar el paraíso

Maldita la hora en que se nos ocurrió a mi santa y a mí (juntos hasta la muerte, ay) acercarnos a la cola del pantano ... de Valdecañas, aquella mañana camino de Madrid. Maldita la hora, sí, porque de no haber visto, qué puñetas visto, contemplado el lugar, hoy estaría yo tan contento con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha ordenado derruirlo todo: el resort de lujo (así dicen los periódicos), propiedad de cuatro señoritos de Madrid. Es que no hay cosa que nos haga más felices a los pobres que las desgracias de los ricos. Oiga, que usted de pobre ya no tiene nada. De acuerdo: me hice rico con la herencia de mis padres: dos exuberantes 'pilistras'. Pero los que naciéramos pobres 'sin solemnidad', seguimos teniendo mentalidad de pobres toda la vida.

Les decía que maldita la hora, porque pude contemplar con mis propios ojos (no tenía otros) que los ricos de Madrid habían convertido el lugar en un pequeño paraíso, palabra que siempre me lleva a la enciclopedia escolar, pasaje precioso que se me quedaría grabado para la eternidad: el Paraíso Terrenal (cito de memoria) se cree que estuvo situado en Mesopotamia, que significa entre ríos: el Éufrates y el Tigris. Aquí tampoco habrían estado mal Adán y Eva, pensé, viendo lo que habían conseguido los ricos de Madrid, con su campo de golf y todo, que tan bien le habría venido a Caín y a Abel para matar los ratos libres, en lugar de dedicarse a discutir, que así acabaron. Menudo disgusto para sus padres.

Isla de Valdecañas: un pequeño paraíso digo. Y lo mantengo.

¿No será usted propietario de alguno de los chalets de lujo (así dicen los periódicos)? Calla, mujer. Vivo en la ciudad más agradable (y bonita) del mundo, y por si me faltase algo, tengo a mi pueblo a diez kilómetros. No sólo no soy propietario de nada en dicho lugar, sino que ni siquiera he jugado al golf en el campo donde tendrían que haber dirimido sus diferencias Caín y su hermano. Pero eso no quiere decir que uno no pueda dolerse de la brutal agresión que, por orden de un tribunal, se pretende perpetrar en tan bello paraje. Sí, ya sé que con la ley en la mano aquello fue una agresión ambiental, pero es que, con la sentencia, la agresión que se va a producir es infinitamente mayor que la primera: coste económico aparte, inmenso, se trata de meter las máquinas arrasadoras en un lugar de grandísima hermosura. ¿Se imaginan las palas entrando en el Edén, una vez expulsados Adan y Eva? Horror. De aquí, de Valdecañas, no fueron expulsados nuestro primeros padres: fue expulsada una bandada de respetabilísimas grullas. Pues bien, comoquiera que la ciencia está en condiciones de averiguar cuáles son y dónde viven los descendientes de las citadas aves, se habla con ellos y se pacta una buena indemnización. Y aquí paz y después gloria. Pero, por favor, no me toquen un reducto del paraíso.