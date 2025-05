Mi arqueólogo fiel

Soy ciudad que se ofrece, generosa, a la caricia perseverante de quienes hurgan en mi cuerpo con paciencia. Sí, así soy de tonta con aquellos ... que con lisonjas me pretenden, sabedores de los misterios que atesoro y de la gloria que arrastra desvelarlos, bien aireándolos en el tendedero de la ciencia o, a lo peor, ensartándolos en la picota de una vanidad que me es ajena.

Si algo he aprendido tras haber sido amnistiada por el tiempo, una vez tras otra, es que no debo de ser cicatera con los recuerdos y, si he de desvelar cada fragmento de intimidad a quienes restauran la urdimbre del pasado, he de hacerlo con entrega de amante ciega que no atiende a razones ni consecuencias. Dejarme poseer es mi sino aunque, acabado el romance, me azare al descubrir que, en ocasiones, no fui correspondida como debiera por ese arqueólogo –o arqueóloga– que me prometió su amor, embargándome el sentimiento de ser, más que una novia abandonada, una concubina.

Hasta que la casualidad te trajo a mí, arqueólogo fiel. Llegaste de Badajoz como retornaban antaño los indianos a su patria, redoblando su entrega al terruño que los vio nacer. Y, aunque esta orilla del Guadiana no fuera testigo de tu infancia, te dejaste caer un día por aquí y me preguntaste por unos viejos hornos alfareros. Ya ves, ¡qué tontería! Sin embargo, en ese instante supe que no quería, que no debía perderte y me abrí a ti en canal en el solar de Morerías. Sin pudor alguno ahí surgió el arrebato y tú, por fortuna, supiste entenderme y, desde entonces, como esos matrimonios que trascienden hasta hacerse una única persona, te convertiste en mi arqueólogo más fiel.

Muchos de tus colegas me han amado, cierto, pero pocos como tú. Entregado con febril tenacidad a conocerme y a darme a conocer con un empeño tal que, en ocasiones, pareciera que te fuera la vida en ello. Has hablado con el mismo ahínco de un profeta, sin hacer distingos y de balde las más de las veces, a todo oído que quisiera escuchar el reverbero del pasado emeritense.

Con infinita paciencia, durante estos últimos años, en maratonianas sesiones de diván, has puesto algo de orden al caos que viví durante la Alta Edad Media, ayudando a superar esas lagunas que una ciudad como yo, añosa sí, pero presumida, le incordia tener. Si te soy sincera, tu pasión por mí es un halago a un crepúsculo que no cesa. Si ven en mí a una ciudad añeja, que muestra su decrepitud con impudicia e indolencia, llegas tú, mi arqueólogo fiel, para hacerme sentir lo que fui dando rienda suelta a un vecindario que se pone a Roma por montera.

Te has entregado a mí sin reparos, sin pedirme otra cosa que te fuera sincera, aunque esta sinceridad aparejara desaires. Todo lo has hecho a costa de tu salud y la de tu familia, a la que pido perdón por acapararte tanto, Miguel Alba. Con todo mi amor: Mérida.