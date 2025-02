Aristocrazy

Comenta Compartir

Lo malo de las casas reales es que no se conforman con tener hijos con corona, sino que inevitablemente les crecen sobrinos, tíos y cuñados ... y aquello acaba siendo un desgobierno y un sindiós. Tengo la impresión, además, de que en los buenos tiempos estas cosas se hacían mejor, quizá porque no se andaban con melindres. Al infante don Fernando de Austria, hijo de Felipe III, lo nombraron arzobispo de Toledo antes de cumplir los once años de edad y enseguida lo hicieron cardenal. Ahí tenía ya el chaval un oficio y la vida resuelta e incluso le quedó un nombre muy molón (¡el cardenal infante don Fernando!) con el que pasó a los libros de historia y a los cuadros de Velázquez.

A mí me preocupa mucho Froilán porque le veo despistado y como buscándole el sentido a la vida. Hemos dejado desamparados a los aristócratas y por eso acaban yéndose de discoteca pija en discoteca pija, con la de puñaladas traperas que se dan en esos sitios y la música tan horrible que ponen. Esta decadencia resulta muy dolorosa. Alguien que se llama Felipe Juan Froilán de Todos los Santos no puede ir por ahí con una tal Pechotes, al menos sin haberla nombrado antes vizcondesa de algo. No me vale que me diga que su tío abuelo Felipe IV se beneficiaba a la Calderona porque en esos antiguos lances amorosos había mucha majestad y las tetas, por muy turgentes que fueran, estaban prudentemente escondidas bajo un formidable aparato de gorgueras y corpiños. El porvenir de Froilán nos interpela a toda la sociedad en general y a su tío, el rey Felipe VI, en particular. Debemos aprovechar sus indudables dotes para el mejor servicio de España. Propongo nombrarlo arzobispo de Toledo.

