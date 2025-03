Arde el monte

El incendio que no se produce este año, representa una victoria pírrica porque, lamentablemente, el combustible se acumula más y más para el gran incendio ... del verano siguiente. Siempre se han producido fuegos, incluso podrían ser considerados como un factor ecológico más en tanto obedezcan a causas estrictamente naturales, que representan entorno al 5%, y produzcan que se module la vegetación, y se alternen, regeneren o adapten las especies.

La actual situación de los macroincendios que, por su dimensión en ciertas etapas son imposibles de controlar, obedece, por el contrario, a un cúmulo de circunstancias que resumió muy bien en apenas dos minutos el profesor de la UEx, Fernando Pulido, en declaraciones a TVE. Lo llamó «fallo multiorgánico». El fracaso en la gestión del monte, por muchos y complejos factores que tienen que ver con el abandono de las zonas rurales es, por tanto, un mal endémico de nuestro modelo de desarrollo.

El otro factor que interviene es el cambio climático (aunque algunos aún lo nieguen) que ya está aquí y no se va a detener de un día para otro, propiciando las condiciones de esta tormenta perfecta que se repite cada verano.

Es urgente rediseñar las estrategias de prevención; recuperar el uso tradicional de los montes con ganadería extensiva haciéndola más rentable; implementar desde las administraciones públicas estrategias sostenibles de aprovechamiento de la biomasa (una pata esencial del nuevo modelo energético que lucha de forma directa contra el cambio climático), genera actividad económica y empleo, además de fijar población en el medio rural.

No crean que soy un ingenuo. Seguro que se van a seguir produciendo más incendios en el futuro, entre otras cosas porque los humanos somos, en cierta medida, un poco indolentes (aproximadamente el 95% de ellos son provocados), pero no alcanzarán las dimensiones ni el impacto de los que estamos sufriendo este verano. Desde luego, lo que no nos podemos permitir, además de indolentes, es ser unos mentecatos por no entender que, estos incendios forestales, son el síntoma. La enfermedad es un modelo de gestión insostenible.