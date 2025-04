Arde Extremadura

Comenta Compartir

Dejando atrás Almaraz, accedo enseguida a la autovía A-5 y, dirección Cáceres, comienzo a subir el puerto de Miravete. La vista se relaja ante ... un paisaje frondoso a uno y otro lado y la conducción se hace menos monótona. El color pardo dominante en el campo Arañuelo se transforma aquí en un verdes y dorados intensos y refulgentes. De pronto, una sacudida de la cabeza y de la vista me hace ver otro paisaje, el mismo paisaje, pero en blanco y negro, digamos, con los troncos de los árboles chamuscados y sus copas sin hojas y las piedras, canchos y tierra chamuscadas y de color cárdeno. Fue el paisaje surgido tras el incendio provocado de Miravete, el pasado 14 de julio, que arrasó 3.239 hectáreas del Campo Arañuelo, devorando también 480 hectáreas del Parque Natural de Monfragüe. ¡A solo 5 kilómetros de la central de Almaraz! Pero no ha sido el único gran incendio este verano en Extremadura. Tres días antes, eran calcinadas en las Hurdes 2.864 hectáreas, saltando por Ladrillar y Riomalo de Arriba a Salamanca. Otro incendio menor se cobraba, el 16 de julio, 168 hectáreas entre Cabezuela y Jerte, pero dañando una zona sensible medioambientalmente, la Garganta de los Infiernos, frontera natural entre las riquísimas comarcas de la Vera y el Valle. Entre los tres incendios, 6.271 hectáreas de unos ecosistemas de altísimo valor ecológico.

Somos deudores del fuego. La invención del mismo durante el Paleolítico posibilitó que el hombre se sedentarizara, dejara de comer carne cruda y cocinara los alimentos, penetrara en lo profundo de las cuevas, prolongara su actividad durante la noche, pudiera desplazarse a regiones frías, ahuyentara a los animales peligrosos o se reuniera con sus más próximos en torno a la lumbre, favoreciendo la vida social y el surgimiento del lenguaje. Más tarde, gracias al fuego, los útiles de piedra o palo fueron sustituidos por la tecnología de los metales. Sin el fuego, pues, la vida del hombre sería inconcebible. Entre los tres incendios se han quemado 6.271 hectáreas de altísimo valor ecológico Los incendios de este estío tórrido nos han sorprendido por su autoría estúpida en la mayoría de los casos, por su virulencia, por su resistencia a ser sofocados y por su rápida propagación, marcando un punto de inflexión. Moraleja: por muy abundantes que sean los recursos humanos y técnicos para su extinción, no será suficiente. Las temperaturas cada vez más altas, la escasez de lluvias, la cada vez menor humedad de la vegetación por efecto del calentamiento global y el abandono rural exigirán, además, una buena gestión/prevención, que retire el exceso de vegetación, introduzca un pastoreo semiextensivo que limpie el monte y cree espacios abiertos sin combustible. Por último, la otra cara de la moneda es que en los campos calcinados no desaparece del todo la vida, pues el fuego es, junto a su aspecto destructor, un agente ecológico favorecedor de la biodiversidad. Unas especies vegetales/animales perecerán ante las llamas pero otras resistirán, ocupando el nicho que dejan aquellas. Esto deberá tenerse en cuenta también en la gestión/prevención de los incendios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión