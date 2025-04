Arde el PP

Comenta Compartir

Lo que una mayoría de españoles esperaba ha ocurrido. Ha bastado una pequeña pero perenne llama para encender la candela. No se puede jugar durante ... tanto tiempo con fuego sin terminar quemándose. ¿O no lo sabían Casado y García Egea? Daba la impresión de que una pequeña chispa podría encender la candela, como así ha sido, para calentar al PP y enfrentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al candidato a dirigir este país. Una (y no ha sido la única) investigación «chapuza» ha sido la causante del calentamiento de ambos contendientes. A partir de ahora, a esperar que el rescoldo se convierta en ceniza y un venturoso aire de invierno se lleve lo inservible. Podrá así empezar de nuevo una candela que tenía esperanza de hacer agradable el calor que vislumbraba una presidenta con «badilejo» en mano para remover brasas y derrotar a ese gladiador con tridente de diablo. Deseo que vuelva la estable temperatura, pero los derrotados se lo han buscado.

Cartas al director